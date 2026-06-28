به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، الهام سهم الدینی با بیان اینکه اجرای طرح بیابان زدایی در یوسف آباد شهرستان پیشوا علاوه بر ایجاد زمینه‌های شغلی و تولیدی برای اهالی، توانسته است ۱۴۰ هکتار از اراضی بیابانی را احیاء کند، اظهار داشت: گرد و خاکی که با وزش کوچکترین نسیمی در این زمین‌ها ایجاد می‌شد، اکنون از بین رفته و به جای آن، سرسبزی و گیاهان مفید مشاهده می‌شود.

وی با بیان اینکه اجرای طرح بیابانزدایی باعث شده که گرد و خاک‌ها تنها به شکل خاطره‌ای در ذهن مردم باقی بماند، افزود: در گذشته گرد و خاک بخشی نه تنها زندگی روزمره مردم در روستا‌های اطراف را مختل می‌کرد، بلکه در مواردی با افزایش شدت باد، گرد و خاک بخشی از پایتخت را نیز در بر می‌گرفت، اما با کاشت گونه‌های گیاهی سازگار با طبیعت از جمله تاغ و خارشتر، وضعیت زیست محیطی منطقه تغییر کرده است.

با احیاء این اراضی اکنون زمینه برای کشاورزی فراهم شده و مردم محلی اقدام به زراعت گندم و ایجاد باغ‌های انگور و پسته کرده‌اند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پیشوا نقش مردم در اجرای این طرح را بنیادین و موثشن مراقبت‌های مستمر، تضمین کننده موفقیت این طرح بوده است.

سهم الدینی تصریح کرد: مردم با جدیت از این طرح پشتیبانی کرده و با عوامل تخریب کننده‌ای مانند قطع درختان یا چرای دام‌ها جلوگیری می‌کنند.

بر اساس آمار سازمان منابع طبیعی ۱۴ میلیون هکتار از ۳۰ میلیون هکتار اراضی بیابانی کشور کانون‌های بحرانی به شمار می‌روند و تاکنون در ۵ میلیون هکتار از آنها اقدامات بیابانزدایی صورت گرفته است.