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ماشین چندمنظوره با مخزن ۱۰ هزار لیتری به ناوگان منطقه یک پیوست؛ خودرویی که از مهپاشی برگها تا شستوشوی معابر و جدارهها، خدمترسانی شهری را تقویت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، احسان خیراتیان صفایی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک با اشاره به کاربریهای متنوع این خودرو گفت: این دستگاه مجهز به سیستم پاشش پیشرفته بوده و برای شستوشو و آبشویی برگ درختان بهصورت مهپاش مورد استفاده قرار میگیرد که نقش مؤثری در کاهش تنشهای گرمایی، زدودن گرد و غبار از سطح برگها، افزایش کارایی فتوسنتز و بهبود تنفس درختان از طریق روزنههای برگی دارد.
صفایی افزود: این خودرو همچنین امکان شستوشوی معابر شهری با زاویه و ارتفاع استاندارد را فراهم کرده و در پاکسازی خیابانها و فضاهای شهری مورد استفاده قرار میگیرد.
وی ادامه داد: از دیگر قابلیتهای این ماشین، تجهیز به شلنگ و نازل پرفشار مشابه سیستمهای آتشنشانی است که برای شستوشوی دیوارهها، جدارهها و المانهای شهری به کار گرفته میشود.
معاون شهردار منطقه یک تأکید کرد: بهرهگیری از این ماشین چندمنظوره گامی مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات شهری، بهبود نگهداشت فضای سبز و افزایش پاکیزگی معابر منطقه خواهد بود.