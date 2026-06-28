به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، احسان خیراتیان صفایی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک با اشاره به کاربری‌های متنوع این خودرو گفت: این دستگاه مجهز به سیستم پاشش پیشرفته بوده و برای شست‌وشو و آبشویی برگ درختان به‌صورت مه‌پاش مورد استفاده قرار می‌گیرد که نقش مؤثری در کاهش تنش‌های گرمایی، زدودن گرد و غبار از سطح برگ‌ها، افزایش کارایی فتوسنتز و بهبود تنفس درختان از طریق روزنه‌های برگی دارد.

صفایی افزود: این خودرو همچنین امکان شست‌وشوی معابر شهری با زاویه و ارتفاع استاندارد را فراهم کرده و در پاکسازی خیابان‌ها و فضا‌های شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: از دیگر قابلیت‌های این ماشین، تجهیز به شلنگ و نازل پرفشار مشابه سیستم‌های آتش‌نشانی است که برای شست‌وشوی دیواره‌ها، جداره‌ها و المان‌های شهری به کار گرفته می‌شود.

معاون شهردار منطقه یک تأکید کرد: بهره‌گیری از این ماشین چندمنظوره گامی مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات شهری، بهبود نگهداشت فضای سبز و افزایش پاکیزگی معابر منطقه خواهد بود.