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سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد که شرط ضروری پایداری تفاهم، صیانت از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص توافق امضاءشده بین رژیم صهیونیستی و لبنان با میانجیگری آمریکا در واشنگتن، و آخرین اوضاع اجرای بند اول یادداشت تفاهم ایران و آمریکا در خصوص خاتمه جنگ در لبنان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران، در راستای سیاست اصولی خود وفق منشور ملل متحد و قواعد بنیادین حقوق بینالملل، بر ضرورت صیانت از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان و رعایت عزت و امنیت همه مردم لبنان تاکید میکند و آن را شرط ضروری بقا و پایداری هر تفاهمی در رابطه با خاتمه جنگ و اشغالگری رژیم صهیونیستی علیه لبنان میداند.
وی افزود: بر همین اساس بود که جمهوری اسلامی ایران، هم در تفاهم آتشبس ۱۹ فروردین ماه و هم در یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، پایان جنگ و عملیاتهای نظامی رژیم صهیونیستی در لبنان را همردیف پایان جنگ علیه ایران، در صدر مطالبات خود قرار داد و تاکنون بر اجرای آنها پای فشرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که اجرای کامل بند نخست یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی، یعنی خاتمه جنگ و عملیاتهای نظامی رژیم صهیونیستی علیه لبنان و نیز خروج اشغالگران از همه مناطق اشغال شده لبنان، شرطی ضروری برای دستیابی به توافق نهایی و پایدار برای برقراری ثبات در منطقه است.
بقائی با یادآوری تعهد صریح آمریکا وفق بند یک یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی در ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۵، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت اتخاذ همه تدابیر لازم از سوی آمریکا برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف هرگونه تجاوز و عملیات نظامی علیه کلیه مناطق لبنان تاکید دارد و خواستار تعیین هرچه سریعتر جدول زمانبندی برای عقبنشینی بدون قید و شرط از مناطق اشغالی لبنان است.