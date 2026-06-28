یگان حفاظت منابع آبزی شیلات خوزستان در ادامه اجرای برنامه‌های نظارتی و مقابله با صید غیرمجاز طی خردادماه سال جاری با انجام صد‌ها مورد بازرسی در مناطق ساحلی و دریایی استان، ۳۹ شناور صیادی (۲۶ فروند قایق و ۱۳ فروند لنج) متخلف را توقیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سرهنگ ایرج رضایی فرمانده یگان حفاظت منابع آبزی شیلات استان اظهار کرد: با حضور مستمر نیرو‌های یگان در مناطق ساحلی و صیدگاه‌های استان نظارت بر فعالیت‌های صیادی با هدف صیانت از ذخایر ارزشمند آبزیان و مقابله با صید غیرمجاز با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: ماموریت‌های یگان حفاظت در پنج پایگاه بندر امام خمینی (ره)، هندیجان، چوئبده آبادان، ماهشهر و والفجر اجرا می‌شود که در نتیجه این اقدامات ۳۶۴ دستگاه خودرو مورد بازرسی قرار گرفت و از حمل و جابه‌جایی غیرقانونی محصولات آبزی جلوگیری شد.

رضایی ادامه داد: در این مدت ۳۵ مرحله بازرسی از صیدگاه‌ها انجام و ۷۷۵ کیلوگرم میگو و یک هزار و ۶۵۰ کیلوگرم انواع ماهی که به صورت غیرمجاز صید یا حمل می‌شد توسط ماموران یگان کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزی شیلات خوزستان درادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه نظارت بر فعالیت شناور‌ها گفت: در عملیات‌های انجام شده ۲۶ فروند قایق و ۱۳ فروند لنج متخلف توقیف شد؛ علاوه بر این ۷۸۵ فروند قایق در ساحل، ۸۷ فروند قایق در دریا، یک هزار و ۱۶۶ فروند لنج در ساحل و ۴۴ فروند لنج در دریا مورد بازرسی قرار گرفتند.

وی گفت: در مجموع این اقدامات ۱۸۱ نفر از متخلفان دستگیر و پرونده آنها برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

رضایی با تاکید بر اهمیت حفاظت از ذخایر آبزیان استان اظهار کرد: یگان حفاظت منابع آبزی با بهره‌گیری از توان نیرو‌های عملیاتی و همکاری دستگاه‌های مرتبط به صورت شبانه‌روز بر فعالیت‌های صیادی نظارت دارد و با هرگونه صید، حمل و عرضه غیرمجاز آبزیان مطابق قانون برخورد خواهد کرد.