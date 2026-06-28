



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، جانشین فرمانده سپاه فجر فارس از برگزاری مراسم متعدد بدرقه امام شهید و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای در حرم مطهر احمدبن موسی شاهچراغ (ع) خبر داد و گفت : این مراسم‌ها از ساعت ۱۰ تا ۱۲ هر روز همزمان با مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید در روز‌های ۱۳ تا ۱۸ تیرماه در حرم شاهچراغ با حضور اقشار مختلف مردمی برگزار می‌شود.

وی همچنین افزود: تجمعات مردمی در میادین و خیابان‌های شهر‌ها هم با محوریت رهبر شهید برگزار می‌شود.

سردار جمالی در خصوص اعزام کاروان‌ها و گروه‌های خودجوش مردمی به تهران و مشهد هم گفت: تدابیر لازم برای حرکت به تهران و مشهد واسکان مردم استان اندیشیده شده است.

وی گفت: هم استانی‌ها برای ثبت نام به نواحی مقاومت بسیج، مراکز سپاه، فرمانداری‌ها و میادین شهر‌ها مراجعه کنند.

مراسم وداع و تشییع امام شهید روز‌های ۱۳،۱۴،۱۵ تیر در تهران،۱۶ تیر در قم،۱۷ تیر در نجف و کربلا و نجف، و مراسم تشییع و تدفین ۱۸ تیر در مشهد الرضا برگزار می‌شود.