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جانشین فرمانده سپاه فجر فارس از برگزاری مراسم بدرقه امام شهید و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم مطهر احمدبن موسی شاهچراغ (ع) خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، جانشین فرمانده سپاه فجر فارس از برگزاری مراسم متعدد بدرقه امام شهید و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله سید مجتبی خامنهای در حرم مطهر احمدبن موسی شاهچراغ (ع) خبر داد و گفت : این مراسمها از ساعت ۱۰ تا ۱۲ هر روز همزمان با مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید در روزهای ۱۳ تا ۱۸ تیرماه در حرم شاهچراغ با حضور اقشار مختلف مردمی برگزار میشود.
وی همچنین افزود: تجمعات مردمی در میادین و خیابانهای شهرها هم با محوریت رهبر شهید برگزار میشود.
سردار جمالی در خصوص اعزام کاروانها و گروههای خودجوش مردمی به تهران و مشهد هم گفت: تدابیر لازم برای حرکت به تهران و مشهد واسکان مردم استان اندیشیده شده است.
وی گفت: هم استانیها برای ثبت نام به نواحی مقاومت بسیج، مراکز سپاه، فرمانداریها و میادین شهرها مراجعه کنند.
مراسم وداع و تشییع امام شهید روزهای ۱۳،۱۴،۱۵ تیر در تهران،۱۶ تیر در قم،۱۷ تیر در نجف و کربلا و نجف، و مراسم تشییع و تدفین ۱۸ تیر در مشهد الرضا برگزار میشود.