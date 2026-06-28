مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کامیاران اعلام کرد: ۲۸ طرح سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کشاورزی، دامپروری، گلخانه‌ای و صنایع تبدیلی با پیشرفت فیزیکی میانگین ۷۰ درصد در شهرستان در حال اجراست که برای ۱۵۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در راستای تأمین امنیت غذایی، افزایش تولید محصولات کشاورزی و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، ۲۸ طرح در حوزه‌های مختلف تولیدی و صنایع وابسته در شهرستان در دست احداث است.

این طرح‌ها شامل واحدهای پرورش مرغ گوشتی، پرورش دام سبک و سنگین، میدان عرضه دام، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی، کارخانه تولید رب گوجه‌فرنگی، کارخانه خوراک دام و طیور، واحدهای بسته‌بندی علوفه، ذرت‌خشک‌کنی و بسته‌بندی انواع بذر و خشکبار است.

برای اجرای این طرح‌ها تاکنون حدود سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام شده و میانگین پیشرفت فیزیکی آن‌ها به ۷۰ درصد رسیده است.

با بهره‌برداری از این طرح‌ها که نقش مهمی در توسعه اقتصادی، افزایش تولید و تقویت امنیت غذایی منطقه دارند، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۵۵ نفر در شهرستان کامیاران فراهم خواهد شد.