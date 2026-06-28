با حضور قضات؛
بررسی مشکلات حقوقی و قضایی جامعه ایثارگری استان
مشکلات حقوقی و قضایی ۲۰۰ نفر از جامعه ایثارگری استان کهگیلویه و بویراحمد پیگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، با اشاره به هدف برگزاری این نشست گفت: در راستای تکریم جامعه ایثارگری و آشنایی بیشتر آنان با قوانین و مقررات حقوقی و قضایی، با همکاری ادارهکل دادگستری استان، نشست بررسی مسائل حقوقی و قضایی ایثارگران برگزار شد.
بهرامی افزود: در این برنامه، ایثارگران و خانوادههای آنان به صورت حضوری و چهره به چهره مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی خود را با قضات مطرح کردند و پس از بررسی، دستورات لازم در چارچوب قانون و مقررات صادر شد.
بهرامی با بیان اینکه برای حضور ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از جامعه ایثارگری اطلاعرسانی شده بود، ادامه داد: برگزاری این نشستها به صورت مستمر ادامه دارد و هر سه ماه یکبار برگزار میشود تا ایثارگرانی که به دلیل حجم بالای مراجعات به دادگستری موفق به پیگیری سریع مشکلات خود نمیشوند، بتوانند در این جلسات مسائل خود را مطرح و پیگیری کنند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان نیز با اشاره به برگزاری این نشست به مناسبت هفته قوه قضاییه گفت: این برنامه با همکاری دادگستری استان و بنیاد شهید و امور ایثارگران و با هدف تقویت تعامل میان دستگاه قضایی و جامعه ایثارگری برگزار شد.
حمید نادریان افزود: این نشست صرفاً یک جلسه اداری نبود، بلکه تلاش شد با حضور مسئولان قضایی، خدمات حقوقی و قضایی به صورت مستقیم به ایثارگران ارائه شود.
وی ادامه داد: در این نشست، پنج نفر از مسئولان و معاونان قضایی، از جمله معاونان رئیسکل دادگستری استان، معاونان دادستان مرکز استان و معاونان رئیسکل محاکم مرکز استان حضور داشتند و به پرسشها و مشکلات مراجعهکنندگان پاسخ دادند.
نادریان با بیان اینکه عمده مسائل مطرحشده مربوط به ابهامات حقوقی و قضایی بود، گفت: راهنماییهای لازم درباره نحوه صحیح طرح دادخواست، رفع اشکالات حقوقی، کمیسیون ماده ۱۶، آرای وحدت رویه و همچنین آرای دیوان عدالت اداری به ایثارگران ارائه شد.
وی تأکید کرد: این نشستها در طول سال نیز ادامه دارد و دادگستری استان با همکاری بنیاد شهید تلاش میکند زمینه ارائه خدمات حقوقی و قضایی مطلوبتری را به جامعه ایثارگری فراهم کند.