دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در آیین رونمایی از کتاب «شهید دکتر سیدکمال خرازی»، با تشریح ابعاد شخصیتی و علمی این شهید بزرگوار، از نقش بی‌بدیل ایشان در ورود جسارت‌مندانه به پارادایم علوم شناختی و همچنین پیگیری‌های خستگی‌ناپذیر برای رفع موانع دیپلماسی علمی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین رونمایی از کتاب «شهید دکتر سیدکمال خرازی» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و جمعی از دانشگاهیان و فرهیختگان برگزار شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ابتدای این نشست و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به ویژه امام شهیدان، امام شهید و شهید حکمت و سیاست، دکتر سیدکمال خرازی، ابعاد مختلف شخصیتی، علمی و مدیریتی این شهید بزرگوار را تشریح کرد.

حجت‌الاسلام خسروپناه با اشاره به سابقه آشنایی خود با شهید خرازی اظهار کرد: از دوره‌ای که مسئولیت موسسه حکمت و سفیر ایران را بر عهده داشتم، با این شهید بزرگوار ارتباط نزدیکی داشتم. این ارتباط در دوره حضور در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به جهات مختلف ادامه یافت. شهید خرازی علاوه بر جایگاه برجسته‌ای که در حکمرانی، سیاست بین‌الملل و وزارت امور خارجه داشتند، یک استاد مسلم دانشگاه در رشته مدیریت آموزشی در دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی بودند؛ استادی که شاگردان زیادی را تربیت کرد.

* جسارت علمی شهید خرازی برای ورود به پارادایم «علوم شناختی»

وی با تأکید بر نوآوری‌های علمی شهید خرازی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ابتکارات شهید خرازی، ورود به یک پارادایم جدید علمی به نام «علوم شناختی» بود. این کار نیازمند جسارت علمی بود، زیرا برخی تصور می‌کنند علوم شناختی فقط یک رشته است، در حالی که این‌گونه نیست؛ علوم شناختی یک «پارادایم» است.

استاد خسروپناه افزود: با رویکرد شناختی، همه علوم انسانی رنگ و بوی دیگری می‌گیرند و به علوم انسانی متفاوتی تبدیل می‌شوند؛ از روان‌شناسی شناختی و جامعه‌شناسی شناختی گرفته تا اقتصاد شناختی. این پارادایم کاملاً با پارادایم‌های دیگر علوم انسانی متفاوت است.

وی با اشاره به اقدام عملی شهید خرازی در این زمینه گفت: ایشان پیشنهاد دادند و جمعی از طلبه‌های فلسفه و حکمت صدرایی را گرد هم آوردند تا رشته‌ای تحت عنوان «فلسفه ذهن و فلسفه نفس» با رویکرد شناختی در موسسه‌ای که تأسیس کرده بودند، راه‌اندازی کنند. ما نیز در انجمن حکمت به همین جهت با ایشان ارتباط و همکاری داشتیم. امروز دانشمندان جهان بیش از گذشته به ضرورت علوم شناختی پی برده‌اند. این حوزه تنها محدود به علوم انسانی یا علوم اعصاب نیست، بلکه «علوم اعصاب شناختی» به عنوان پارادایمی دیگر، بر کل فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی و فناوری کوانتوم اثرگذار است و یک تحول بنیادین در همۀ علوم ایجاد کرده است.

* تأکید بر حمایت از علوم شناختی در اسناد بالادستی

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه گفت: این نوآوری ارزشمند نباید فراموش شود و نیازمند حمایت همه‌جانبه است، ما در سند علوم شناختی در ستاد علم و فناوری و در بحث‌های ستاد عالی علوم و فناوری، بحث علوم شناختی را از مکتب شهید خرازی آموختیم و بر آن تأکید ورزیدیم. حتی در بازنگری سند فعلی نیز این مهم مورد توجه قرار گرفته است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به دغدغه‌های شهید خرازی در حوزه دیپلماسی علمی اشاره کرد و افزود: یکی از کار‌های مهمی که ایشان برای گره‌گشایی از مشکلات استادان انجام داد، مربوط به دیپلماسی علمی بود.

استاد خسروپناه ادامه داد: در دیدار که با ایشان داشتم، شهید خرازی فرمودند که ۱۰ سال است رهبر معظم انقلاب پیگیر حل مشکل دیپلماسی علمی در کشور هستند. ایشان تأکید کرده و به صورت مکتوب دستور داده بودند که نهاد‌های مختلف در دیپلماسی علمی و سفر‌های خارجی اساتید دخالت نکنند و موانع برطرف شود، اما متأسفانه با وجود پیگیری‌ها در شورا، این مشکل حل نشده بود. ایشان از من خواستند که این موضوع را پیگیری و حل کنم و حتی نوشته‌ها و تأکیدات امام شهید را به من نشان دادند.

وی ادامه داد: با کمک و پیگیری‌های خستگی‌ناپذیر ایشان، سرانجام موفق شدیم سازمان بین‌المللی علمی را ذیل معاونت علمی ریاست‌جمهوری مصوب کنیم. البته پس از تصویب، چند ماهی طول کشید تا امضا و ابلاغ شود. در این مدت، چندین بار بنده به دیدار ایشان در محضر رئیس‌جمهور حاضر شدم تا این موضوع نهایی شود، زیرا موانع و مخالفانی سر راه این کار وجود داشت. اما با پیگیری شهید خرازی، این مصوبه امضا، ابلاغ و موانع امنیتی دیپلماسی علمی برطرف شد.

* دیپلماسی علمی حتی در دوران جنگ نیز تعطیل‌شدنی نیست

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: هنوز مسائل مالی و اداری مربوط به وزارت علوم در این زمینه باقی است که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد، متأسفانه در این زمینه یک سال خسارت دیدیم، اما دیپلماسی علمی جزو اوجب واجبات است. حتی در دوران جنگ تحمیلی و حمله حزب بعث علیه ایران، دیپلماسی علمی ما تعطیل نشد.

وی افزود: در دوران جنگ باید دیپلماسی علمی ما مضاعف شود. از وزارت امور خارجه و وزارت علوم خواهش می‌کنم این خواسته و دغدغه شهید بزرگوار را به صورت جدی‌تری اجرایی کنند. اکنون سازمان مصوب شده و موانع زیادی رفع شده است.

استاد خسروپناه با تبیین ویژگی‌های بارز شخصیتی شهید خرازی، اظهار کرد: اگر بخواهم دو وصف برای این شهید بزرگوار ذکر کنم، باید بگویم ایشان واقعاً شخصیتی جهادگر، ولایت‌مدار و برخوردار از «حکمت» بودند؛ یک سیاستمدار حکیم و یک حکمران حکیم.