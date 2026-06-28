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آیتالله نوری همدانی در دیدار با رئیسجمهور گفت: همه باید حول محور رهبری معظم انقلاب وحدت داشته باشند و رابطه مسئولان با رهبری نیز باید رابطه امام و رهرو باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیتالله نوری همدانی در دیدار رئیسجمهور با تأکید بر حمایت از دولت، حفظ وحدت را لازمه پیشرفت کشور دانست و افزود: همه باید حول محور رهبری معظم انقلاب وحدت داشته باشند و رابطه مسئولان با رهبری نیز باید رابطه امام و رهرو باشد.
این مرجع تقلید از مدیریت بازار در دوران جنگ قدردانی کرد و گفت: دولت بهگونهای عمل کرد که مردم در تأمین نیازهای روزمره خود با کمبود مواجه نشدند.
ایشان بر حفظ وحدت، تقویت جبهه مقاومت، حمایت از دیپلماسی و رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم تأکید کرد و گفت: اخلاص و تدین رئیسجمهور سرمایهای ارزشمند برای خدمت به مردم است.
آیتالله نوری همدانی همچنین بر تقویت نیروهای مسلح و حمایت از دستگاه دیپلماسی تأکید کرد و گفت: نباید مذاکرهکنندگان مورد تضعیف یا اهانت قرار گیرند.
ایشان افزود: در صورت گشایش در موضوع رفع تحریمها، اولویت نخست دولت باید حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و کاهش فشارهای موجود بر جامعه باشد.