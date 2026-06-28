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معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی خوزستان از برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و گنجینه هنرهای سنتی باهدف توانمندسازی مادران و بانوان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سیدمحمد عبودزاده اظهارکرد: باهمت و تلاش ارزنده انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) و در راستای معرفی و بازاریابی صنایع دستی و هنرهای سنتی خوزستان، نمایشگاه صنایع دستی و گنجینه هنرهای سنتی در اهواز برگزار خواهد شد.
او گفت: این نمایشگاه با هدف حمایت از تولیدات هنری خانوادههای نیازمند، تقویت زنجیره ارزش و در راستای توانمندسازی جامعه هدف برگزار خواهد شد.
عبودزاده ضمن دعوت از مردم فرهنگ دوست اهوازی، افزود: از کلیه دستگاههای اجرایی استان، نهادها، بانکها و بخشهای مختلف خصوصی و دولتی دعوت بعمل میآید در راستای تحقق مسئولیتهای اجتماعی و حمایت از تولیدات ایرانی از این نمایشگاه بازدید بعمل آورند.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی خوزستان تصریح کرد: بخشی از درآمد حاصله از فروش محصولات این نمایشگاه صرف امور خیریه و توانمندسازی نیازمندان خواهد شد.
نمایشگاه صنایع دستی و گنجینه هنرهای سنتی با همکاری دستانو از ۸ تا ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در محل انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) واقع در اهواز، خیابان سی متری، روبروی سقاخانه تاریخی برگزار میشود.