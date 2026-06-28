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دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر کیش از نمایش فیلم های سینمایی با محوریت مبارزه با موادمخدر از سیمای مرکز کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سید مرتضی اولادعلی» با قدردانی از مدیرکل صداوسیمای مرکز کیش در برنامه ریزی مناسب برای تهیه، تولید و پخش ویژه برنامههای هفته مبارزه با موادمخدر گفت: فیلم سینمایی قافله با موضوع مبارزه با موادمخدر امشب ۷ تیر ساعت ۲۱ از سیمای کیش پخش میشود.
سید مرتضی اولادعلی، افزود: فیلم سینمایی رهام نیز با محوریت مبارزه با موادمخدر در آبهای خلیج فارس، سه شنبه ۹ تیر ساعت ۲۱ از سیمای مرکز کیش به روی آنتن میرود.
اولادعلی، تصریح کرد: فیلم سینمایی قافله نیز روز دوشنبه ۸ تیر ساعت ۱۳ و فیلم سینمایی رهام نیز چهارشنبه ۱۰ تیر ساعت ۱۳ از سیمای مرکز کیش بازپخش میشوند.
او خاطرنشان کرد: پیش از این فیلم سینمایی آتش پنهان، جمعه ۵ تیر همزمان با سالروز جهانی مبارزه با موادمخدر از سیمای مرکز کیش نمایش داده شد.
او افزود: با تعامل و همکاری صداوسیمای مرکز کیش و شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر، اقدامات ویژه رسانهای و برنامههای پیشگیرانه در حوزه اعتیاد در هفته مبارزه با موادمخدر از صدا و سیمای مرکز کیش پخش میشود.