به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سید مرتضی اولادعلی» با قدردانی از مدیرکل صداوسیمای مرکز کیش در برنامه ریزی مناسب برای تهیه، تولید و پخش ویژه برنامه‌های هفته مبارزه با موادمخدر گفت: فیلم سینمایی قافله با موضوع مبارزه با موادمخدر امشب ۷ تیر ساعت ۲۱ از سیمای کیش پخش می‌شود.

سید مرتضی اولادعلی، افزود: فیلم سینمایی رهام نیز با محوریت مبارزه با موادمخدر در آب‌های خلیج فارس، سه شنبه ۹ تیر ساعت ۲۱ از سیمای مرکز کیش به روی آنتن می‌رود.

اولادعلی، تصریح کرد: فیلم سینمایی قافله نیز روز دوشنبه ۸ تیر ساعت ۱۳ و فیلم سینمایی رهام نیز چهارشنبه ۱۰ تیر ساعت ۱۳ از سیمای مرکز کیش بازپخش می‌شوند.

او خاطرنشان کرد: پیش از این فیلم سینمایی آتش پنهان، جمعه ۵ تیر همزمان با سالروز جهانی مبارزه با موادمخدر از سیمای مرکز کیش نمایش داده شد.

او افزود: با تعامل و همکاری صداوسیمای مرکز کیش و شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر، اقدامات ویژه رسانه‌ای و برنامه‌های پیشگیرانه در حوزه اعتیاد در هفته مبارزه با موادمخدر از صدا و سیمای مرکز کیش پخش می‌شود.