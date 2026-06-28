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شبکه رادیویی خراسان جنوبی با رشد همزمان در سه محور اصلی افزایش مخاطب، ارتقای رضایت شنوندگان و تقویت نفوذ رسانهای توانسته جایگاه دوم کشوری را در میان رادیوهای استانی به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آینهدار مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی با تشریح شاخصهای موفقیت رادیو خراسان جنوبی گفت: آنچه رادیو خاوران را در جمع برترین رادیوهای استانی قرار داده، صرفاً افزایش عددی مخاطبان نیست، بلکه ترکیب متوازن رشد کمی و کیفی در کنار انطباق برنامهها با نیاز و ذائقه مخاطبان استانی است.
وی افزود: افزایش شنوندگان نسبت به ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که سیاستهای محتوایی و برنامهسازی در این شبکه، در جذب مخاطب جدید و حفظ مخاطبان قبلی مؤثر بوده است.
مدیرکل صداوسیمای استان ادامه داد: ارتقای میزان رضایت شنوندگان نیز از دیگر شاخصهای مهم این موفقیت است؛ موضوعی که بیانگر ثبات کیفی محتوا، رعایت استانداردهای حرفهای در تولید برنامهها و پاسخگویی مناسب به نیازهای شنیداری مخاطبان است.
آینهدار همچنین با اشاره به افزایش میزان شنوندگان نسبت به بازه مشابه سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: این روند صعودی نشان میدهد رادیو خراسان جنوبی توانسته جایگاه خود را در ذهن و سلیقه مخاطب تثبیت کرده و تراز جدیدی در جذب مخاطب منطقهای ایجاد کند.
وی در بخش دیگری از مصاحبه مهمترین شاخص برتری این مرکز را میزان شنونده ۱۱.۴ پله بالاتر از میانگین کشوری عنوان کرد و گفت: این شاخص، نشاندهنده نفوذ رسانهای بالای رادیو خراسان جنوبی در مقایسه با میانگین کل کشور و توانمندی آن در رقابت مؤثر با سایر رادیوهای استانی است.
مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی در پایان با قدردانی از تلاش مجموعه همکاران صدای استان خاطرنشان کرد: موفقیت امروز رادیو خراسان جنوبی حاصل برنامهریزی هدفمند، شناخت دقیق مخاطب، تولید محتوای متناسب با نیازهای استان و همدلی مجموعه برنامهسازان است.
گفتنی است، اطلاعات مربوط به مخاطبان بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است.