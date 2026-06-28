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سرپرست مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از رشد تولیدات گلخانهای، توسعه واحدهای گلخانهای و تداوم جایگاه برتر استان در تولید نهال و محصولات باغی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شبنم جلیلزاده افزود: این استان رتبه نخست کشور در تولید نهال، سیب و آلبالو را در اختیار دارد و در تولید محصولات باغی نیز رتبه چهارم کشور و از نظر سطح باغات رتبه ششم را به خود اختصاص داده است؛ به طوری که ۷ درصد از کل محصولات باغی کشور در آذربایجان غربی تولید میشود.
وی با اشاره به افزایش ۱۷ درصدی سطح زیر کشت محصولات گلخانهای در استان طی سال جاری اظهار کرد: طی سه ماهه نخست امسال، تولید توتفرنگی گلخانهای ۳۰ درصد، سبزی و صیفیجات گلخانهای ۲۷ درصد، گل و گیاهان زینتی ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
جلیلزاده با اشاره به توسعه ۳۴ واحد گلخانهای به مساحت ۹.۳ هکتار ادامه داد: ۲۴ واحد گلخانه نیز با مساحت ۷.۵ هکتار به بهرهبرداری رسیده است.
تولید ۷.۵ میلیون نهال و پایه رویشی شناسه دار
وی با بیان اینکه سالانه ۷.۵ میلیون اصله نهال و پایه رویشی شناسهدار در استان تولید میشود، اظهار کرد: این ظرفیت نقش مهمی در تأمین نهال استاندارد و توسعه باغات کشور دارد.
سرپرست مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیتهای استان در تولید گل محمدی گفت: از ۳۰۰ هکتار گلستان گل محمدی، طی سه ماهه نخست امسال ۷۲۰ تن گل تر برداشت و حدود ۹۰۰ هزار لیتر گلاب تولید شده است. همچنین ۸ هزار اصله نهال گلدانی کشتبافتی گل محمدی به صورت یارانهای بین بهرهبرداران توزیع شده است.
وی افزود: امسال هزار تن بیدمشک از ۶۵ هکتار باغ بیدمشک استان برداشت و بیش از ۳ میلیون لیتر عرق بیدمشک استحصال شده که نشاندهنده ظرفیت بالای آذربایجان غربی در توسعه گیاهان معطر و صنایع فرآوری وابسته است.