سرپرست مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از رشد تولیدات گلخانه‌ای، توسعه واحدهای گلخانه‌ای و تداوم جایگاه برتر استان در تولید نهال و محصولات باغی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شبنم جلیل‌زاده افزود: این استان رتبه نخست کشور در تولید نهال، سیب و آلبالو را در اختیار دارد و در تولید محصولات باغی نیز رتبه چهارم کشور و از نظر سطح باغات رتبه ششم را به خود اختصاص داده است؛ به‌ طوری که ۷ درصد از کل محصولات باغی کشور در آذربایجان غربی تولید می‌شود.

وی با اشاره به افزایش ۱۷ درصدی سطح زیر کشت محصولات گلخانه‌ای در استان طی سال جاری اظهار کرد: طی سه ماهه نخست امسال، تولید توت‌فرنگی گلخانه‌ای ۳۰ درصد، سبزی و صیفی‌جات گلخانه‌ای ۲۷ درصد، گل و گیاهان زینتی ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

جلیل‌زاده با اشاره به توسعه ۳۴ واحد گلخانه‌ای به مساحت ۹.۳ هکتار ادامه داد: ۲۴ واحد گلخانه نیز با مساحت ۷.۵ هکتار به بهره‌برداری رسیده است.

تولید ۷.۵ میلیون نهال و پایه رویشی شناسه دار

وی با بیان اینکه سالانه ۷.۵ میلیون اصله نهال و پایه رویشی شناسه‌دار در استان تولید می‌شود، اظهار کرد: این ظرفیت نقش مهمی در تأمین نهال استاندارد و توسعه باغات کشور دارد.

سرپرست مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیت‌های استان در تولید گل محمدی گفت: از ۳۰۰ هکتار گلستان گل محمدی، طی سه ماهه نخست امسال ۷۲۰ تن گل تر برداشت و حدود ۹۰۰ هزار لیتر گلاب تولید شده است. همچنین ۸ هزار اصله نهال گلدانی کشت‌بافتی گل محمدی به صورت یارانه‌ای بین بهره‌برداران توزیع شده است.

وی افزود: امسال هزار تن بیدمشک از ۶۵ هکتار باغ بیدمشک استان برداشت و بیش از ۳ میلیون لیتر عرق بیدمشک استحصال شده که نشان‌دهنده ظرفیت بالای آذربایجان غربی در توسعه گیاهان معطر و صنایع فرآوری وابسته است.