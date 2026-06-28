پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته قوه قضائیه

رهبر معظم انقلاب در پیامی به مناسبت هفته قوه قضائیه نوشتند: قوه قضائیه، جایگاهی کم‌نظیر و بلکه بی‌بدیل برای اصلاح روند امور و به حرکت درآوردن سایر بخش‌های نظام دارد که این مستلزم پیگیری روند اصلاح و بازسازی در داخل خود این قوّه نیز می‌باشد.