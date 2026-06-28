امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته قوه قضائیه

رهبر معظم انقلاب در پیامی به مناسبت هفته قوه قضائیه نوشتند: قوه قضائیه، جایگاهی کم‌نظیر و بلکه بی‌بدیل برای اصلاح روند امور و به حرکت درآوردن سایر بخش‌های نظام دارد که این مستلزم پیگیری روند اصلاح و بازسازی در داخل خود این قوّه نیز می‌باشد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۷- ۱۵:۱۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
آمادگی مشهد برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
آمادگی مشهد برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵-۰۴-۰۸
مردم در صد و هجدهمین اجتماعات شبانه از خط قرمزهایشان گفتند
مردم در صد و هجدهمین اجتماعات شبانه از خط قرمزهایشان گفتند
۱۴۰۵-۰۴-۰۶
آقای ایران در سفرهای استانی
آقای ایران در سفرهای استانی
۱۴۰۵-۰۴-۰۷
پیام مردم در تجمعات شبانه به اعضای تیم ملی فوتبال
پیام مردم در تجمعات شبانه به اعضای تیم ملی فوتبال
۱۴۰۵-۰۴-۰۷
خبرهای مرتبط

قوه قضائیه، جایگاهی کم‌نظیر برای اصلاح روند امور دارد

برچسب ها: پیام رهبر انقلاب ، هفته قوه قضائیه
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 