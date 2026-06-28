به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،مسئول پایگاه سیار سازمان انتقال خون استان فارس گفت: مردم نیکوکار شهرستان بیضا با مراجعه به پایگاه سیار سازمان انتقال خون استان فارس بیش از ۶۱ واحد خون به بیماران نیازمند بستری در مراکز درمانی اهدا کردند.

رضایی افزود: با توجه به کاهش ذخایر خون با انجام هماهنگی‌های لازم پایگاه سیار این سازمان در حسینیه شهدای شهر بیضا مستقر شد و در قالب برنامه نذر خون بیش از ۱۰۰ نفر از مردم شهرستان بیضا در این اهدای خون شرکت کردند.

او بیان کرد: از مردم در ایام ماه محرم که با ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش همراه است با توجه به اینکه نیاز به تمام گروه‌های خونی هست می‌خواهیم تا با مراجعه به پایگاه‌های ثابت و سیار این سازمان با اهدای مقداری از خون خود نجاتبخش بیماران بستری در مراکز درمانی باشند.