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رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیاتوحش ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران از زندهگیری یک قلاده خرس قهوهای زخمی در روستای «هاره» شهرستان آمل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محیطبانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آمل در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر مشاهده یک قلاده خرس قهوهای در حریم اراضی باغی روستای «هاره»، بلافاصله به محل اعزام شدند.
بر اساس این گزارش، این حیوان به دلیل شدت جراحات وارده قادر به تحرک نبود و در وضعیت جسمانی نامساعدی قرار داشت. تیم تخصصی اعزامی شامل دامپزشک معتمد ادارهکل، کارشناسان مدیریت حیاتوحش و نیروهای اجرایی محیطزیست آمل، پس از ارزیابی وضعیت، عملیات زندهگیری را با استفاده از اسلحه بیهوشی و تحت نظارت مستقیم دامپزشک انجام دادند.
ابراهیمی، رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیاتوحش مازندران، در تشریح وضعیت این حیوان گفت: پس از بیهوشی ایمن و مهار حیوان، خرس نرِ حدود ۱۰ ساله با رعایت کامل پروتکلهای تخصصی جهت طی کردن روند درمان به مرکز تیمار حیاتوحش در پناهگاه حیاتوحش سمسکنده منتقل شد.
وی افزود: معاینات اولیه و تصویربرداریها نشان میدهد که این خرس بر اثر اصابت گلوله از ناحیه بخش تحتانی ستون فقرات دچار آسیب شده است؛ متأسفانه این آسیب منجر به از دست رفتن توانایی حرکت در هر دو پای عقب حیوان شده است.
ابراهیمی با بیان اینکه این حیوان هماکنون در بخش قرنطینه تحت مراقبت شبانهروزی تیم دامپزشکی قرار دارد، اظهار کرد: «خوشبختانه وضعیت هوشیاری، تغذیه و دفع حیوان در ارزیابیهای اولیه مطلوب گزارش شده است و تلاشها برای بهبود وضعیت جسمانی و مدیریت درد در این حیوان ادامه دارد.
رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیاتوحش مازندران در پایان تأکید کرد: «ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران ضمن بسیج تمامی امکانات برای مراقبت و درمان این خرس، موضوع تیراندازی به این گونه ارزشمند را از طریق مراجع قضایی و انتظامی با جدیت پیگیری میکند و شناسایی عامل یا عاملان این حادثه در دستور کار قرار دارد