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ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان اصفهان مانع تعطیلی ۸۴ واحد تولیدی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛رئیس کل دادگستری استان اصفهان در حاشیه نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان، با اشاره به فراقوهای بودن مسئله حمایت از تولید و اشتغال، گفت: قوه قضاییه مکلف شده که به این موضوع بپردازد و اهداف و سیاستهای آن را دنبال کند، در جنگ اقتصادی کنونی، فرآیندهای این جنگ باید بهگونهای طراحی شود که مدیریت برنامهریزی و فرایندها با شرایط موجود متناسب باشد.
حجتالاسلام جعفری با تأکید بر اینکه قانون روشن و واضح است، اما برخی تصمیمات باعث زمینگیر شدن خطوط تولید میشود، افزود: باید با این پدیده مقابله کرد و موانع اجرایی شدن قانون را شناسایی و برطرف ساخت.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان، گفت: در یک سال گذشته، با اقدامات پیشگیرانه و پیگیریهای مستمر این ستاد، از تعطیلی ۸۴ واحد تولیدی جلوگیری شده و ۱۶ واحد تولیدی دیگر نیز احیا و به چرخه تولید بازگشتهاند.
حجتالاسلام جعفری ادامه داد: نهادهای مختلف موظفاند در راستای رفع موانع، در سریعترین زمان ممکن به وظایف قانونی خود در قبال مشکلات واحدهای تولیدی عمل کنند و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز بر این فرآیند نظارت مستمر خواهد داشت و چنانچه کوتاهی در این زمینه احراز شود، مسوولان مربوطه باید پاسخگو باشند.