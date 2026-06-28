به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛رئیس کل دادگستری استان اصفهان در حاشیه نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان، با اشاره به فراقوه‌ای بودن مسئله حمایت از تولید و اشتغال، گفت: قوه قضاییه مکلف شده که به این موضوع بپردازد و اهداف و سیاست‌های آن را دنبال کند، در جنگ اقتصادی کنونی، فرآیند‌های این جنگ باید به‌گونه‌ای طراحی شود که مدیریت برنامه‌ریزی و فرایند‌ها با شرایط موجود متناسب باشد.

حجت‌الاسلام جعفری با تأکید بر اینکه قانون روشن و واضح است، اما برخی تصمیمات باعث زمین‌گیر شدن خطوط تولید می‌شود، افزود: باید با این پدیده مقابله کرد و موانع اجرایی شدن قانون را شناسایی و برطرف ساخت.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان، گفت: در یک سال گذشته، با اقدامات پیشگیرانه و پیگیری‌های مستمر این ستاد، از تعطیلی ۸۴ واحد تولیدی جلوگیری شده و ۱۶ واحد تولیدی دیگر نیز احیا و به چرخه تولید بازگشته‌اند.

حجت‌الاسلام جعفری ادامه داد: نهاد‌های مختلف موظف‌اند در راستای رفع موانع، در سریع‌ترین زمان ممکن به وظایف قانونی خود در قبال مشکلات واحد‌های تولیدی عمل کنند و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز بر این فرآیند نظارت مستمر خواهد داشت و چنانچه کوتاهی در این زمینه احراز شود، مسوولان مربوطه باید پاسخگو باشند.