پخش زنده
امروز: -
بابک خواجه پاشا عضو هیئت داوران جشنواره بینالمللی فیلم بریکس پلاس شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بابک خواجهپاشا، کارگردان و فیلمنامهنویس سینمای ایران، بهعنوان عضو هیئت داوران جشنواره بینالمللی فیلم بریکس پلاس (+BRICS) انتخاب شد. این جشنواره از ۱۴ تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۲ تا ۲۷ مهر ۱۴۰۵) در شهر سنپترزبورگ روسیه برگزار میشود و خواجهپاشا در کنار دیگر سینماگران و متخصصان بینالمللی، آثار حاضر در بخش رقابتی این رویداد را داوری خواهد کرد.
جشنواره بینالمللی فیلم بریکس پلاس یکی از رویدادهای نوظهور و مهم سینمایی در میان کشورهای عضو و همکار بریکس به شمار میرود که با هدف گسترش تعاملات فرهنگی، معرفی ظرفیتهای سینمای ملی و ایجاد شبکهای مؤثر میان فیلمسازان، تهیهکنندگان، پخشکنندگان و فعالان صنعت سینما برگزار میشود.
این جشنواره تلاش دارد با تمرکز بر تنوع فرهنگی و روایتهای بومی، بستری برای نمایش آثار مستقل و جریانهای نوین سینمایی کشورهای عضو و شریک بریکس فراهم کند.
برنامههای این رویداد تنها به نمایش و داوری فیلمها محدود نیست و شامل بخشهای رقابتی و غیررقابتی، نمایش فیلمهای بلند، کوتاه، مستند و انیمیشن، نشستهای تخصصی، کارگاههای آموزشی، جلسات پرسش و پاسخ با فیلمسازان، پیچینگ پروژههای سینمایی، بازار و بخش صنعت، مرور آثار و برنامههای فرهنگی و هنری است.
حضور مدیران جشنوارهها، شرکتهای پخش بینالمللی، تهیهکنندگان و سرمایهگذاران سینمایی نیز از دیگر ویژگیهای این رویداد است که آن را به بستری برای توسعه همکاریهای حرفهای و تولیدات مشترک میان کشورهای عضو تبدیل کرده است.