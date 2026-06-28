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وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف افتتاح پروژههای ارتباطی، بررسی روند توسعه زیرساختها، ارزیابی پروژهها و دیدار با فعالان و نخبگان این حوزه به استان همدان سفر میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر سید ستار هاشمی، عصر امروز در قالب سفری دو روزه به استان همدان سفر میکند تا از نزدیک وضعیت شبکههای ارتباطی، پروژههای زیرساختی و طرحهای توسعهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این استان را مورد بررسی قرار دهد و در جریان آخرین اقدامات اجرایی قرار گیرد.
در نخستین برنامه این سفر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در استانداری همدان با مدیران بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان دیدار و گفتوگو خواهد کرد. در این نشست، وضعیت موجود زیرساختهای ارتباطی استان، میزان پیشرفت پروژههای در دست اجرا و برنامههای توسعهای پیشرو در حوزه ارتباطات مورد بررسی قرار میگیرد.
در جریان این سفر، همچنین ارزیابی میدانی پروژههای ارتباطی و طرحهای مرتبط با توسعه شبکههای ارتباطی و خدمات دیجیتال در دستور کار قرار دارد و آخرین وضعیت پیشرفت این پروژهها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه برنامههای خود، در نشستی با حضور فعالان، صاحبان کسبوکارها و نخبگان حوزه فاوا استان همدان شرکت خواهد کرد. در این نشست، ظرفیتها، فرصتها و چالشهای موجود در زیستبوم فناوری و نوآوری استان مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیرد و راهکارهای تقویت اکوسیستم اقتصاد دیجیتال استان بررسی میشود.
افتتاح مرکز اقتصاد دیجیتال همدان در پارک علم و فناوری از دیگر برنامههای این سفر است. این مرکز با هدف تقویت زیستبوم نوآوری، حمایت از کسبوکارهای فناور و توسعه اقتصاد دیجیتال در استان به بهرهبرداری خواهد رسید و نقش آن در ایجاد پیوند میان دانشگاه، صنعت و استارتاپها مورد توجه قرار میگیرد.
هاشمی در ادامه، در جلسه شورای اداری استان همدان حضور خواهد یافت و در این جلسه، ۱۰۱ پروژه ارتباطی در سطح استان همدان به صورت رسمی افتتاح و به بهرهبرداری میرسد. در این بخش از برنامهها، آخرین وضعیت اجرای طرحهای توسعهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اثرگذاری آنها بر ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی استان بررسی میشود.
در برنامههای روز دوم سفر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه همدان، آیتالله حبیبالله شعبانی دیدار خواهد کرد. همچنین دیدار با خانواده شهید از دیگر برنامههای پیشبینیشده این سفر است.
این سفر با محوریت تقویت زیرساختهای ارتباطی، تسریع در اجرای پروژههای توسعهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهرهگیری از ظرفیتهای استان همدان در حوزه اقتصاد دیجیتال انجام میشود و مجموعهای از برنامههای میدانی، نشستهای تخصصی و افتتاح ۱۰۱ پروژه ارتباطی را در بر میگیرد.