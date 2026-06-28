با ورود خبرگزاری صداوسیما به موضوع مشکلات باغداران هلو و شلیل اسدآباد، وضعیت باغ های این شهرستان از نزدیک بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد در این بازدید گفت: شهرستان اسدآباد دارای ۴ هزار و ۶۰۰ هکتار باغ است که بخشی از آن به تولید هلو و شلیل اختصاص دارد.

علی سرخوش افزود: سال گذشته حدود ۱۵ هزار تن هلو و شلیل از باغ های شهرستان برداشت شد، اما امسال به دلیل بروز مشکلات در باغها، پیش‌بینی می‌شود میزان تولید با کاهش ۲۰ درصدی به حدود ۱۲ هزار تن برسد.

او با اشاره به راهکار‌های رفع این مشکل تأکید کرد: در گام نخست انجام آزمایش خاک برای شناسایی عوامل مؤثر بر بروز این عارضه ضروری است تا بتوان بر اساس نتایج آزمایش اقدامات کارشناسی لازم را انجام داد.

در این بازدید، باغداران نیز با بیان مشکلات خود عنوان کردند که شکل ظاهری میوه‌های هلو و شلیل دچار تغییر شده است و بخشی از محصولات پیش از برداشت از درختان می‌ریزند یا دچار فساد و خرابی می‌شوند که این موضوع خسارت قابل توجهی به تولیدکنندگان وارد کرده است.

بررسی کارشناسی علل این مشکل و ارائه راهکار‌های علمی برای حفظ تولید و کاهش خسارت باغداران، از مهم‌ترین مطالبات بهره‌برداران این بخش است.