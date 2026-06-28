به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حضور پرشور مردم اراک در میدان شهدا برای صد و نوزدهمین شب متوالی، جلوه‌ای از انسجام، همبستگی و پایبندی آنان به ارزش‌های ملی و انقلابی را به تصویر کشید.

در این اجتماع مردمی، اقشار مختلف جامعه از خانواده‌ها، جوانان، بانوان و پیشکسوتان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعارهای وحدت‌آفرین، بر حمایت قاطع خود از ایران اسلامی، آرمان‌های انقلاب و مقام معظم رهبری تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با محکوم کردن اقدامات و تهدیدهای دشمنان، بر استمرار راه عزت، استقلال و مقاومت ملت ایران تأکید کرده و اعلام کردند که ملت ایران با وحدت، بصیرت و حضور در صحنه، اجازه تحقق اهداف دشمنان را نخواهد داد.