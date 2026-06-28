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فرمانده انتظامی تالش از کشف بیش از ۳ هزار لیتر روغن موتور قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عباس حقیقی نیا گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان تالش با انجام تحقیقات نامحسوس موفق شدند فردی را که اقدام به توزیع و فروش روغن موتور قاچاق در شهرستان میکند را شناسایی کنند.
وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مقام قضائی، به نشانی مورد نظر اعزام و در بازرسی از این واحد صنفی، ۳ هزار و ۱۰۴ لیتر روغن موتور قاچاق را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان تالش با بیان اینکه کارشناسان ارزش این کشفیات را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردهاند، گفت: متهم ۳۵ ساله این پرونده دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد.
سرهنگ حقیقی نیا افزود: پدیده شوم قاچاق کالا و ارز یکی از مصادیق بارز فساد اقتصادی است و مبارزه با این معضل مهم، باید مورد توجه ویژه مسئولان مربوطه قرار گیرد.