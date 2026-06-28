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خزانهداری کل کشور از تهیه و ارسال پنجاهودومین گزارش بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی مربوط به سهماهه چهارم سال ۱۴۰۴ خبر داد؛ گزارشی که با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برای ارائه به رئیسجمهور و بررسی در کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از وزارت امور اقتصاد و دارایی، در اجرای حکم بند (ب) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ و آییننامه اجرایی آن موضوع تصویبنامه شماره ۶۱۲۴۰ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ هیأت وزیران، گزارش بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی برای دوره منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۴۰۴ (سهماهه چهارم ۱۴۰۴) در خزانهداری کل کشور تهیه شد.
این گزارش از سوی مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، برای رئیسجمهور ارسال شده تا در اختیار کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، در راستای اجرای تکلیف قانونی یادشده، مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت در سال ۱۳۹۵ نسبت به راهاندازی سامانه مربوط در بستر شبکه دولت اقدام کرده است. این سامانه با همکاری ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها، امکان دریافت و تجمیع گزارشهای مالی دستگاههای اجرایی را فراهم کرده است.
طبق اعلام خزانهداری کل کشور، تاکنون بیش از ۲۵۴ هزار و ۵۳۳ فقره گزارش الکترونیکی فصلی و سالانه از دستگاههای اجرایی سراسر کشور و بیش از پنج هزار نقطه گزارشگری از طریق این سامانه دریافت شده است.
بر مبنای اطلاعات گردآوریشده از این گزارشها، تاکنون ۵۲ گزارش جامع درباره بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی در مقاطع فصلی و سالانه تهیه و برای مراجع قانونی ذیربط ارسال شده است.