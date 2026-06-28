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آزمونهای پایانی سوادآموزی استان اصفهان تا پایان مرداد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ معاون سوادآموزی ادارهکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به ابلاغ دستورالعمل جدید سازمان نهضت سوادآموزی کشور در خصوص نحوه برگزاری آزمونهای پایانی دورههای سوادآموزی، از اجرای برنامهای منسجم برای نظارت، پایش و برگزاری مطلوب این آزمونها در استان خبر داد و گفت: بر اساس بخشنامه ابلاغی، تمامی واحدهای اجرایی سوادآموزی موظف هستند با رعایت ضوابط تعیینشده، نسبت به برگزاری آزمونهای پایانی دورههای سوادآموزی اقدام کنند.
اکبر بیات با بیان اینکه پایش مستمر کلاسهای آموزشی از مهمترین محورهای این بخشنامه است، افزود: تمامی عوامل اجرایی سوادآموزی در مناطق استان موظف هستند به طور روزانه از طریق سامانه سوادآموزی، روند برگزاری کلاسهای حضوری و مجازی را رصد و پایش کرده و بر استمرار فعالیتهای آموزشی نظارت دقیق داشته باشند.
وی ادامه داد: با اشاره به کاهش آمار شناسایی سوادآموزان در برخی مناطق گفت: بر اساس تصمیم سازمان نهضت سوادآموزی، مسوولیت اجرای آزمونها و نحوه عملیاتی شدن آن در استانها به ادارههای آموزش و پرورش واگذار شده است تا با تشکیل ستاد امتحانات استان و بررسی دقیق شرایط شهرستانها، تصمیمات لازم برای برگزاری هرچه مطلوبتر آزمونهای پایانی گرفته شود.
اکبر بیات با تأکید بر اهمیت آزمونهای پایانی در ارزیابی فرآیند آموزش سوادآموزان گفت: با توجه به اینکه ماههای تیر و مرداد، مهمترین بازه زمانی فعالیت حوزه سوادآموزی در زمینه برگزاری آزمونهای پایانی است، باید تمامی همکاران شاغل در حوزه سوادآموزی در استان مشارکت فعال و مؤثری در اجرای این فرآیند داشته باشند.
وی ادامه داد: برنامهریزی لازم باید به گونهای باشد، که تمامی آزمونهای پایانی و همچنین آزمونهای تجدیدی حداکثر تا پایان مرداد امسال و مطابق با ضوابط و دستورالعملهای سازمان نهضت سوادآموزی برگزار شود تا فرآیند ارزشیابی سوادآموزان بدون وقفه و با رعایت کامل استانداردهای آموزشی اجرا شود.