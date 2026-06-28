رئیس‌کل دادگستری استان ایلام در مراسم گرامی‌داشت شهدای هفتم تیر گفت: سال گذشته بیش از ۱۸۸ هزار پرونده وارد دادگستری استان شد که تمامی آنها مورد رسیدگی قرار گرفت و ۵۰۰ پرونده معوق نیز، تعییـن تکلیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ عمران علی‌محمدی در مراسم سال‌روز شهادت آیت‌الله سیدمحمد حسینی بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب اسلامی؛ از رسیدگی به ۱۸۸ هزار پرونده قضایی در سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: بیش از ۵۰۰ پرونده معوق نیز در این بازه زمانی، تعیین تکلیف شد.

وی افزود: ۹۲ درصد آرای صادره، مورد پذیرش اصحاب پرونده قرار گرفت و تنها به ۸ درصد از آرا، اعتراض شد که از این میزان نیز ۸۲ درصد در مراجع بالاتر تأیید و تنها ۱۸ درصد آن، نقض شد.

علی‌محمدی این آمار را نشان‌دهنده دقت در رسیدگی‌های قضایی، کاهش اطاله دادرسی و تلاش مجموعه دستگاه قضایی استان برای تحقق عدالت و صیانت از حقوق مردم عنوان کرد.