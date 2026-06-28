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فرماندار بویراحمد گفت: وظایف ما در قبال مراسم ملی تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی فراتر از مسئولیتهای قانونی ما است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار شهرستان بویراحمد در نشست شورای اداری با اشاره به حضور مردم این شهرستان در مراسم وداع با رهبر شهید گفت: مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، علاوه بر بعد ملی تاثیرات جهانی نیز خواهد داشت و همه ما وظیفه داریم به مسئولیت خودمان در این رابطه عمل کنیم.
بهشتی با اشاره به اینکه هم اکنون هماهنگیهای بین بخشی در زمینه پذیرایی واعزام مردم استان برای تشیع رهبر شهید انجام شده افزود: قرار است مردم استان با لباس محلی ونماد استان در این آیین حضور یابند.
وی ادامه داد: رهبر شهیدمان ۴۷ سال به نظام وانقلاب خدمت کردند و ماباید در شان شخصیت برجسته رهبر شهیدمان در روزهای تشییع سنگ تمام بگذاریم.
وی در ادامه با اشاره به موضوع مناسب سازی برای تردد معلولان در ادارات و دستگاههای دولتی و خصوصی گفت: پیگیری مناسب سازی ادارات، معابر عمومی، درمانگاه ها و ساختمان پزشکان، سالن های ورزشی، فضاهای آموزشی، مساجد، بانک ها از مطالبات اصلی در اجرای قانون حقوق افراد دارای معلولیت است.
فرماندار بویراحمد ادامه داد: باتوجه به قانون جذب ۳ درصدی معلولان در دستگاههای اجرایی بر اجرایی شدن این قانون در شهرستان تاکید کرد.
فرماندار شهرستان بویراحمد همچنین به فصل ورود گردشگران در شهرستان بویراحمد اشاره کرد وگفت:تمامی دستگاهها باید در زمینه خدمات رسانی به گردشگران آماده باشند.