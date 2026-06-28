به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی بویین میاندشت گفت: ماموران انتظامی ایست و بازرسی شهید سالاری این شهرستان در بازرسی از یک دستگاه کامیون یخچال دار بیش از ۲ تن و ۶۰۰ کیلو گرم ماهی قزل آلای قاچاق به ارزش ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف و ضبط کردند.

سرهنگ احمد سپهوند ادامه داد: در این عملیات کامیون توقیف و راننده متخلف نیز بازداشت شد.

وی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، افزود: پلیس با هرگونه حمل، نگهداری و توزیع کالای قاچاق برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.

شهرستان بویین میاندشت در ۱۸۰ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.