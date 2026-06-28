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معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری تهران با تأکید بر ضرورت رصد مستمر وضعیت حوزه کار و تولید، خواستار شناسایی بهموقع چالشها، ارائه تحلیلهای کارشناسی از شرایط پیشرو و پیگیری مستمر مطالبات جامعه کارگری از طریق مراجع استانی و ملی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کامبیز کریمی در جلسه کمیسیون کارگری شهرستان با تأکید بر اهمیت حفظ پایداری تولید و صیانت از حقوق جامعه کارگری، اظهار کرد: مسائل و مشکلات حوزه کار و تولید باید پیش از آنکه به بحران تبدیل شوند، بهصورت دقیق شناسایی، مستندسازی و از مسیرهای قانونی پیگیری شوند.
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و اطلاعرسانی شفاف درباره تصمیمات مرتبط با واحدهای تولیدی و بخش خصوصی، گفت: هرگونه تصمیم درخصوص فعالیت یا تعطیلی کارگاهها و واحدهای تولیدی باید بهصورت مکتوب به دستگاههای ذیربط ابلاغ و در کنار آن، اطلاعرسانی مناسب از طریق رسانهها نیز صورت گیرد تا از ایجاد ابهام و سردرگمی جلوگیری شود.
کریمی با بیان اینکه کمیسیون کارگری باید نقش فعالتری در رصد وضعیت جامعه کارگری ایفا کند، افزود: دستگاههای عضو کمیسیون لازم است تا با بررسی شاخصهایی همچون تورم، نوسانات نرخ ارز، هزینههای تولید، وضعیت اشتغال و احتمال بروز نارضایتیهای اجتماعی، تصمیمات لازم در زمان مناسب اتخاذ شود.
معاون سیاسی، اجتماعی فرمانداری تهران با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: دستگاههای مسئول باید با نگاه آیندهنگر، آمادگی لازم برای مدیریت شرایط را داشته باشند و از هماکنون راهکارهای لازم را برای کاهش آسیبها پیشبینی کنند.
وی با اشاره به طرح موضوع قطعی برق، اظهار داشت: در جلسه آینده از دستگاههای مرتبط، از جمله مسئولان حوزه برق، دعوت خواهد شد تا ضمن ارائه گزارش از وضعیت موجود، پاسخگوی دغدغههای واحدهای تولیدی باشند و راهکارهای لازم برای کاهش مشکلات این بخش بررسی شود.
کریمی خاطرنشان کرد: فرمانداری تهران آمادگی دارد تمامی موضوعات و مطالبات را از طریق استانداری، وزارت کشور و سایر وزارتخانهها و دستگاههای ملی پیگیری کند و نتایج این پیگیریها را در جلسات بعدی کمیسیون به اطلاع اعضا برساند.
وی همچنین با اشاره به تجربه هماهنگی دستگاههای اجرایی در جریان جنگ ۱۲ روزه، از تلاش مجموعههای خدماترسان بهویژه سازمان تأمین اجتماعی قدردانی کرد و گفت: حضور مستمر دستگاهها در آن شرایط نشان داد که با همدلی، انسجام و هماهنگی میان بخشهای مختلف میتوان از شرایط بحرانی نیز با موفقیت عبور کرد.
معاون سیاسی، اجتماعی فرمانداری تهران بر ضرورت ارتباط مستمر اعضای کمیسیون کارگری با فرمانداری تأکید کرد و افزود: نباید پیگیری مشکلات صرفاً به زمان برگزاری جلسات محدود شود؛ هر موضوعی که نیازمند بررسی یا حضور دستگاهی خاص باشد، در کوتاهترین زمان ممکن در دستور کار قرار خواهد گرفت.