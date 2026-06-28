مرحله دانشگاهی رقابت‌های تیمی سی‌اُمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار شد و در پایان، تیم‌های «صاحب‌الزمان (عج)» در بخش آقایان و «رویش» در بخش بانوان جواز حضور در مرحله منطقه‌ای این جشنواره را کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، مرحله دانشگاهی رقابت‌های تیمی سی‌اُمین دوره جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اراک و با حضور شش تیم قرآنی برگزار شد.

در این رقابت‌ها، تیم‌های یاسین، صاحب‌الزمان (عج) و حُسنا در بخش آقایان و تیم‌های رویش، نور و اسرا در بخش بانوان با حضور اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه رقابت کردند.

این مسابقات در قالب «لیگ نخبگان قرآنی» و در رشته‌های تیمی جشنواره قرآن و عترت برگزار شد.

در پایان داوری‌ها، تیم «صاحب‌الزمان (عج)» در بخش آقایان و تیم «رویش» در بخش بانوان موفق شدند عنوان برتر مرحله دانشگاهی را از آن خود کنند و سهمیه حضور در مرحله منطقه‌ای سی‌اُمین جشنواره قرآن و عترت را به دست آورند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، مرحله منطقه‌ای این جشنواره در روز‌های آینده به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار خواهد شد و تیم‌های برگزیده این مرحله به رقابت‌های کشوری راه خواهند یافت.