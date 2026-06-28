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معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: طرح «سلام محله» با رویکرد محلهمحوری و با تکیه بر توانبخشی روانی-اجتماعی، به دنبال تقویت مشارکت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر فاطمه عباسی با اشاره به برنامههای معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در راستای گسترش خدمات اجتماعی گفت: در چارچوب اهداف دولت چهاردهم برای فراگیرسازی خدمات حمایتی، طرح «سلام محله» با عنوان «سلامت اجتماعی جامعهمحور» به عنوان یکی از راهبردهای اصلی این معاونت در حال اجراست.
وی افزود: این طرح با بهرهگیری از ظرفیتهای محلی و با همکاری تسهیلگران اجتماعی در مناطق ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تهران اجرا میشود و هدف آن ارائه خدمات حمایتی و توانمندسازانه به جامعه هدف با مشارکت فعال نهادهای محلی و اجتماعی است.
عباسی با تأکید بر اینکه محور اصلی این برنامه توانمندسازی افراد و تقویت مشارکت اجتماعی آنان است، گفت: رویکرد طرح «سلام محله» فراتر از حمایتهای مقطعی بوده و بر حل ریشهای مسائل، افزایش خوداتکایی و تسهیل حضور فعال افراد در جامعه تمرکز دارد.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به نقش توانبخشی روانی-اجتماعی در این طرح گفت: این رویکرد با هدف افزایش استقلال افراد در ابعاد مختلف زندگی، از جمله حوزههای اقتصادی، اجتماعی و عملکردی دنبال میشود و میتواند به بهبود کیفیت زندگی سالمندان، افراد دارای معلولیت و سایر گروههای دارای چالشهای جسمی، روانی یا اجتماعی کمک کند.
وی افزود: توانبخشی روانی-اجتماعی با تقویت مهارتهای فردی و اجتماعی، افراد را برای پذیرش نقشهای اجتماعی، دستیابی به فرصتهای شغلی و تحصیلی و بازگشت مؤثر به چرخه زندگی اجتماعی آماده میکند.
عباسی همچنین بر اهمیت رویکرد خانوادهمحور در اجرای این برنامه تأکید کرد و گفت: همراهی خانوادهها و ارائه آموزشها و آگاهیهای لازم به آنان، نقش مهمی در موفقیت فرآیند توانبخشی دارد و میتواند به تحقق اهداف طرح «سلام محله» کمک کند.
وی افزود: در اجرای این طرح، متخصصان توانبخشی بهویژه کاردرمانگران در کنار تسهیلگران محلی تلاش میکنند با تقویت مهارتهای فردی، اجتماعی و حرفهای جامعه هدف، زمینه بازگشت فعال آنان به زندگی اجتماعی را فراهم کنند.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در پایان گفت: طرح «سلام محله» با تکیه بر همکاری میان متخصصان توانبخشی، تسهیلگران محلی و خانوادهها میتواند گامی مؤثر در ارتقای سلامت اجتماعی و ایجاد تحول پایدار در زندگی افراد تحت پوشش باشد.