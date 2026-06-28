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برنامه جدید گفتگومحور «تمدن نوین» با هدف تبیین عمیق و واکاوی تخصصی پیامها و بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی ایت الله سید مجتبی حسینی خامنهای، شنبهها و یکشنبهها ساعت ۲۱:۳۰ از رادیو فرهنگ پخش میشود تا فراتر از تحلیلهای روزمره، لایههای پنهان دیدگاههای ایشان را در مسیر تمدنسازی بررسی کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «تمدن نوین» با رویکردی اندیشهورزانه تلاش میکند بیانات رهبر انقلاب را به عنوان یک نقشه راه راهبردی برای مخاطبان تحلیل کند.
احمد خدابنده، تهیهکننده این برنامه، در خصوص ضرورت تولید این برنامه گفت: هدف ما در این برنامه، عبور از قرائتهای سطحی و رسیدن به یک درک عمیق و علمی از منظومه فکری رهبر معظم انقلاب است.
ما در تمدن نوین به دنبال آن هستیم که بیانات ایشان را به عنوان زیربنای فکری تمدنسازی اسلامی برای نخبگان و عموم جامعه تبیین کنیم.
وی با اشاره به ساختار و محتوای برنامه افزود: تمدن نوین تنها یک برنامه اطلاع رسانی نیست، بلکه یک نشست تخصصی ۳۰ دقیقهای است که با حضور صاحبنظران و نخبگان حوزههای مختلف، به تحلیل علتها، ضرورتها و ابعاد پنهان دیدگاههای رهبری میپردازد.
ما تلاش کردهایم فضایی نخبگانی ایجاد کنیم که در آن، گفتمانهای مطرحشده توسط معظمله به سطح بالاتری از فهم و آگاهی عمومی ارتقا یابد.
خدابنده در پایان افزود: این برنامه که در گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ تولید شده، مخاطبانی را هدف قرار داده که در جستوجوی تحلیلهای راهبردی در مسائل فکری هستند. امیدواریم این برنامه بتواند گامی موثر در تبدیل آگاهیهای فردی به یک حرکت جمعی در مسیر تمدنسازی بردارد.
علاقهمندان میتوانند «تمدن نوین» را شنبهها و یکشنبهها از رادیو فرهنگ روی موج افام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز و یا از طریق برنامه کاربردی ایرانصدا دنبال کنند.