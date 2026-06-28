به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،بیش از ۲۶ هزار پرس غذای گرم در حسینیه ۱۴ معصوم شهر وراوی بین عزاداران حسینی توزیع شد.

به همت خیرین و موقوفه حسینیه ۱۴ معصوم شهر وراوی در مدت ۱۳ روز بیش از ۲۶ هزار پرس غذای گرم بین عزادران حسینی توزیع شد.

وراوی یکی از شهر‌های استان فارس در ایران و مرکز بخش وراوی در شهرستان مهر است ، این شهر در ۲۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر مُهر و ۲۸ کیلومتری شمال غربی لامرد و ۸۰ کیلومتری شمال شرقی شهر عسلویه جای دارد.