رئیس فدراسیون ورزش زورخانهای؛
لزوم برنامهریزی برای توسعه و ارتقای ورزش زورخانه ای در استان
رئیس فدراسیون ورزش زورخانهای گفت: کهگیلویه و بویراحمد در حوزه ورزش زورخانهای جایگاه مطلوبی ندارد و مسئولان باید برای ارتقاء آن همت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس فدراسیون ورزش زورخانهای و کشتی پهلوانی در آیین انتخاب رئیس جدید هیات ورزش زورخانهای و کشتی پهلوانی استان گفت: بهرامی با کسب حداکثر آرای اعضای مجمع، به عنوان رئیس هیات ورزش زورخانهای و کشتی پهلوانی استان انتخاب شد.
مهرعلی بارانچشمه افزود: استان کهگیلویه و بویراحمد در حوزه ورزش زورخانهای نسبت به بسیاری از استانهای کشور جایگاه مطلوبی ندارد و این موضوع را پیش از برگزاری مجمع در دیدار با استاندار نیز مطرح کردم.
وی اضافه کرد: مقرر شده است با همکاری استاندار، مدیرکل ورزش و جوانان و فدراسیون، برنامهریزی لازم برای توسعه و ارتقای این ورزش در استان انجام شود تا شاهد رشد و شکوفایی آن باشیم.
بارانچشمه ورزش زورخانهای را میراثی ارزشمند و بخشی از فرهنگ غنی ایرانی دانست و افزود: رهبر معظم انقلاب همواره بر توجه ویژه به این رشته تأکید داشتهاند و خوشبختانه با حمایت وزارت ورزش و مسئولان، این ورزش در سطح کشور روند رو به رشدی را طی کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد با هماهنگیهای انجامشده و حمایت مسئولان استانی، استان کهگیلویه و بویراحمد نیز بتواند جایگاه شایسته خود را در ورزش زورخانهای به دست آورد.
رئیس فدراسیون ورزش زورخانهای همچنین در دیدار با استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه از هزار و ۴۰۰ شهر کشور ۹۳۰ شهر دارای زورخانه هستند، گفت: این فدراسیون از احداث و تجهیز زورخانه در استان حمایت میکند.
سردار بارانچشمه عنوان کرد که تفاهمنامهای با آموزش و پرورش منعقد شده است تا ورزش زورخانهای هم به مدارس برده شود.
یداله رحمانی هم در دیدار با سردار مهرعلی بارانچشمه، رئیس فدراسیون ورزش زورخانهای، گفت: این استان در عرصه ورزش حرف برای گفتن دارد و موفقیت تیم هندبال فراز بام خاییز دهدشت در لیگ برتر و دعوت از بازیکنان این تیم به تیم ملی و کسب مقامهای آسیایی، گواهی بر استعداد بالای ورزشکاران است. رحمانی عنوان کرد: در ورزش فوتبال با تلاش مجموعه استان و حمایت نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون، تیم فوتبالی از استان در لیگ دسته دوم حضور دارد که در آستانه صعود به لیگ دسته اول است. استاندار با اشاره به اینکه استان ۶۰ ملیپوش در رشتههای مختلف دارد بر اهمیت توجه به ورزشهای سنتی و ملی تاکید کرد و افزود: در حوزه ورزش زورخانهای دارای استعدادهای بالقوه هستیم و ۶ زورخانه در شهرهای استان وجود دارد که نیاز به همکاری فدراسیون برای توسعه و تجهیز آنها است. وی با اشاره به اینکه برخی از شهرستانهای استان زورخانه ندارند، گفت: مدیرکل ورزش و جوانان استان، شهرستانهای بدون زورخانه را اعلام کند تا فرمانداران از محل اعتبارات استان، احداث زورخانه را شروع کنند.