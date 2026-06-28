فرمانده سپاه کربلای مازندران از استقرار مواکب مردمی و اربعینی استان در ورودی و خروجی شهرها و محل استقرار زائران مازندرانی در تهران خبر داد.

فرمانده سپاه کربلای مازندران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، از آمادگی مواکب مردمی و اربعینی استان برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: این مواکب در ورودی و خروجی شهرهای مازندران و همچنین در محل استقرار زائران مازندرانی در تهران برپا خواهند شد.

سردار موحد با اشاره به قرار گرفتن مازندران در مسیر تردد زائران اظهار کرد: با توجه به اینکه استان محل عبور مسافرانی است که قصد حضور در این مراسم را دارند، مواکب مردمی و اربعینی باید خدمات لازم را به زائران ارائه کنند.

وی با توصیه به مردم افزود: با توجه به گرمای هوا و ازدحام جمعیت، بهتر است سالمندان و کودکان در این مراسم حضور نداشته باشند.

فرمانده سپاه کربلای مازندران همچنین از زائران خواست همانند سفر اربعین، وسایل مورد نیاز خود از جمله آب آشامیدنی و سایر اقلام ضروری را در کوله‌پشتی همراه داشته باشند.

سردار موحد در پایان، این مراسم را فرصتی برای تجدید بیعت با مقام معظم رهبری دانست و بر حضور آگاهانه و آمادگی شرکت‌کنندگان تأکید کرد.