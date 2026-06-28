آمار سامانه جلسات خانگی قرآن نشان می‌دهد در خرداد ماه سال ۱۴۰۵، یک‌هزار و ۶۸۵ جلسه خانگی در سراسر کشور به ثبت رسیده و استان فارس با ثبت ۲۰۹ جلسه، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

ثبت هزار و ۶۸۵ جلسه خانگی قرآن در خرداد ماه ثبت هزار و ۶۸۵ جلسه خانگی قرآن در خرداد ماه ثبت هزار و ۶۸۵ جلسه خانگی قرآن در خرداد ماه ثبت هزار و ۶۸۵ جلسه خانگی قرآن در خرداد ماه ثبت هزار و ۶۸۵ جلسه خانگی قرآن در خرداد ماه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، بر اساس آمار منتشر شده در سامانه جلسات خانگی قرآن طی خردادماه ۱۴۰۵، مجموعاً یک‌هزار و ۶۸۵ جلسه خانگی قرآن در استان‌های مختلف کشور ثبت شده است.

بر پایه این گزارش، استان فارس با ثبت ۲۰۹ جلسه، بیشترین تعداد جلسات قرآنی را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده است. پس از آن استان‌های بوشهر با ۱۳۶ جلسه، خوزستان با ۱۲۴ جلسه، کرمان با ۱۱۷ جلسه و خراسان رضوی با ۱۱۳ جلسه در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار دارند.

همچنین استان‌های تهران (مرکز) با ۱۰۴ جلسه، یزد با ۸۴ جلسه، لرستان با ۷۵ جلسه، قزوین با ۷۰ جلسه و خراسان جنوبی با ۶۷ جلسه، دیگر استان‌های دارای بیشترین تعداد جلسات ثبت‌شده در این سامانه هستند.

بررسی آمار ثبت‌شده به تفکیک شهرستان‌ها نیز نشان می‌دهد، مشهد با ۸۹ جلسه، تهران با ۶۴ جلسه، میبد با ۴۷ جلسه، رستم با ۴۳ جلسه و گناوه با ۴۳ جلسه، بیشترین تعداد جلسات خانگی قرآن را در خردادماه به ثبت رسانده‌اند. پس از آن نیز شهرستان‌های لامرد، همدان، شیراز، فراشبند و ارزوئیه در میان شهرستان‌های پیشتاز قرار دارند.

بر اساس این آمار، از مجموع یک‌هزار و ۶۸۵ جلسه ثبت‌شده، تاکنون ۵۷۰ جلسه در سامانه تأیید شده است. سامانه جلسات خانگی قرآن با هدف ساماندهی، شناسایی و حمایت از جلسات مردمی قرآن در سراسر کشور راه‌اندازی شده و آمار‌های آن، تصویری از میزان مشارکت استان‌ها و شهرستان‌ها در برگزاری محافل و جلسات خانگی قرآن ارائه می‌دهد.