مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی با اشاره به جایگاه تبریز در صنعت ماشین‌سازی گفت: توان فنی و مهندسی واحد‌های تولیدی استان به حدی است که بسیاری از شرکت‌های کوچک و دانش‌بنیان محصولات خود را مستقیماً به بازار‌های اروپایی صادر می‌کنند.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی مطرح کرد؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، صابر پرنیان در جلسه هم‌اندیشی رئیس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی کشور با فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده صنعتی و معدنی استان گفت: آذربایجان‌شرقی در بسیاری از حوزه‌های صنعتی از جمله ماشین‌سازی، قطعه‌سازی خودرو، صنایع غذایی، داروسازی، چرم، کفش، فولاد، طلا و جواهر، باتری، شیشه و فرش جایگاه ممتاز کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با قدردانی از فعالان اقتصادی کشور افزود: در شرایط دشوار اخیر نیز تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی با حفظ روند تامین کالا و استمرار تولید، نقش موثری در حفظ آرامش بازار ایفا کردند.

وی با تشریح ظرفیت‌های اقتصادی کشور گفت: ایران با برخورداری از حدود هفت درصد منابع طبیعی جهان، ارتباط با بازار ۵۰۰ میلیون نفری کشور‌های همسایه، دسترسی به آب‌های آزاد و نیروی انسانی متخصص، از ظرفیت‌های کم‌نظیری برای توسعه اقتصادی برخوردار است.

پرنیان با بیان اینکه آذربایجان‌شرقی یکی از مهمترین استان‌های صنعتی کشور محسوب می‌شود ادامه داد: حدود ۵۰ درصد شیرینی و شکلات ایران، ۳۵ درصد قطعات خودرو، ۹۰ درصد چرم سنگین، ۹۰ درصد کفش چرمی و ۲۰ درصد باتری کشور در این استان تولید می‌شود و بسیاری از این محصولات با استاندارد‌های جهانی و رویکرد صادرات‌محور تولید می‌شوند.

وی به ظرفیت‌های معدنی استان اشاره کرد و افزود: آذربایجان‌شرقی از ذخایر قابل توجه مس و طلا برخوردار است و با توسعه اکتشافات معدنی می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم تولید طلا در کشور و منطقه تبدیل شود.

مدیر کل صمت آذربایجان‌شرقی با اشاره به ثبت جهانی بازار تاریخی تبریز و جایگاه این شهر در تجارت اظهار کرد: تبریز همواره یکی از مراکز مهم تجارت در مسیر جاده ابریشم بوده و این پیشینه تاریخی ظرفیت ارزشمندی برای توسعه اقتصادی استان به شمار می‌رود.

وی در ادامه با انتقاد از فاصله میان دانشگاه و صنعت تاکید کرد: با وجود ظرفیت‌های فراوان علمی و صنعتی، ارتباط موثر میان مراکز علمی و واحد‌های تولیدی هنوز به سطح مطلوب نرسیده است و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مستلزم تقویت این تعامل است.

وی با اشاره به اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: خوشبختانه همکاری میان صنایع بزرگ و دانشگاه‌ها در حال افزایش است و انعقاد قرارداد‌های پژوهشی با ارقام قابل توجه نشان‌دهنده حرکت به سمت حل مسائل صنعت با تکیه بر دانش و فناوری است.

پرنیان خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های صنعتی و معدنی آذربایجان‌شرقی زمانی به افزایش رفاه عمومی و رشد درآمد مردم منجر خواهد شد که زنجیره ارتباط میان دانشگاه، پژوهش و تولید به‌صورت کامل و موثر شکل گیرد.

فریدون مرندی مدیر انجمن مدیران صنایع آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به پیشینه شکل‌گیری انجمن مدیران صنایع اظهار کرد:انجمن مدیران صنایع با هدف حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کرد و در مقاطع مختلف به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی، در کنار صنعتگران و تولیدکنندگان کشور ایستاده است.

وی با بیان اینکه این انجمن در طول بیش از چهار دهه فعالیت نقش موثری در حمایت از بخش خصوصی ایفا کرده است، گفت: مدیران صنایع با تکیه بر توان بخش خصوصی و بدون اتکا به منابع دولتی، برای حفظ تولید و اشتغال تلاش کرده‌اند.

مرندی همچنین با اشاره به فعالیت انجمن مدیران صنایع در آذربایجان‌شرقی از آمادگی این مجموعه برای گسترش همکاری با مراکز علمی و پژوهشی خبر داد و افزود: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در فرصت‌های آینده زمینه بازدید‌های مشترک و توسعه همکاری‌های بیشتر میان صنعت و دانشگاه فراهم شود.