در راستای احیای منابع آب استان اصفهان، چهار حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان برخوار پر و مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره منابع آب شهرستان برخوار گفت: در جریان نظارت‌های میدانی و اجرای طرح احیاء و تعادل‌بخشی به منابع آب زیرزمینی تاکنون موفق به شناسایی و پر کردن ۴ حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان شده‌اند.

سعدی قادری افزود: هدف اصلی ما از این عملیات، کنترل برداشت‌های بی‌رویه و بازگرداندن تعادل به سفره‌های زیرزمینی است. چاه‌های غیرمجاز یکی از اصلی‌ترین عوامل تخلیه مخازن آب زیرزمینی هستند که علاوه بر کاهش سطح آب، تهدیدی جدی برای کشاورزی و پایداری اکوسیستم منطقه محسوب می‌شوند.