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با گذشت ۷۳ میلیارد تومانی شاکیان ۲۰ زندانی جرائم غیرعمد در کرمان آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان از آزادی ۲۰ زندانی جرائم غیرعمد خبر داد و گفت: مجموع بدهی این افراد بیش از ۶۸۱ میلیارد تومان بود که با گذشت ۷۳ میلیارد تومانی شاکیان، پذیرش ۶۰۲ میلیارد تومان اعسار و تأمین حدود چهار میلیارد تومان از محل کمکهای مردمی و خیرین، زمینه آزادی آنان فراهم شد.
سید حجتالله موسویقوام در مراسم آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد اظهار کرد: کمیتههای صلح و سازش فعال در زندانهای استان با برگزاری جلسات متعدد و دعوت از شاکیان پروندهها موفق شدند بیش از ۷۳ میلیارد تومان گذشت و تخفیف برای این ۲۰ زندانی جلب کنند.
وی افزود: شاکیان این پروندهها با گذشت از بخشی از حقوق قانونی خود، عملاً در زمره خیرین ستاد دیه قرار گرفتند و نقش مهمی در آزادی این زندانیان ایفا کردند.
وی ادامه داد: ستاد دیه نیز از محل کمکهای مردمی و خیرین، حدود چهار میلیارد تومان بهعنوان پیشپرداخت تأمین کرد تا زمینه آزادی این افراد فراهم شود.