به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان از آزادی ۲۰ زندانی جرائم غیرعمد خبر داد و گفت: مجموع بدهی این افراد بیش از ۶۸۱ میلیارد تومان بود که با گذشت ۷۳ میلیارد تومانی شاکیان، پذیرش ۶۰۲ میلیارد تومان اعسار و تأمین حدود چهار میلیارد تومان از محل کمک‌های مردمی و خیرین، زمینه آزادی آنان فراهم شد.

سید حجت‌الله موسوی‌قوام در مراسم آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد اظهار کرد: کمیته‌های صلح و سازش فعال در زندان‌های استان با برگزاری جلسات متعدد و دعوت از شاکیان پرونده‌ها موفق شدند بیش از ۷۳ میلیارد تومان گذشت و تخفیف برای این ۲۰ زندانی جلب کنند.

وی افزود: شاکیان این پرونده‌ها با گذشت از بخشی از حقوق قانونی خود، عملاً در زمره خیرین ستاد دیه قرار گرفتند و نقش مهمی در آزادی این زندانیان ایفا کردند.

وی ادامه داد: ستاد دیه نیز از محل کمک‌های مردمی و خیرین، حدود چهار میلیارد تومان به‌عنوان پیش‌پرداخت تأمین کرد تا زمینه آزادی این افراد فراهم شود.