به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسوول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: از امروز تا اواسط روز سه شنبه ۹ تیرماه در استان جو پایدار و آسمانی صاف تا کمی ابری پیش بینی می‌شود.

کامران طهماسبی ادامه داد: از بعد از ظهر فردا دوشنبه تا پایان هفته نیز در ساعات بعد از ظهر وزش باد به نسبت شدید تا شدید و در مناطق شرقی و شمالی استان گردوخاک محلی دور از انتظار نیست.

وی گفت: همچنین از اواخر وقت سه شنبه ۹ تیر و روز چهارشنبه ۱۰ تیر با عبور موجی ناپایدار، شرایط افزایش ابر و رگبار پراکنده و رعد و برق در نیمه شمالی استان مهیا است.

وی گفت: احتمال توفان گرد و خاک، کاهش شعاع دید و افت کیفیت هوا نیز در مناطق شمالی، شرقی و مرکزی اصفهان وجود دارد.

کامران طهماسبی با بیان اینکه دما نیز در ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، ادامه داد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۴۳ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است.

کارشناس مسوول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات به ۲۵ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.