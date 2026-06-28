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رادیو فرهنگ همزمان با برگزاری دومین رویداد «خیمه هنر»، با ویژهبرنامه «وطنم در پناه پرچم» از یکشنبه هفتم تیرماه بهصورت زنده و میدانی از مجموعه تئاتر شهر، جلوههای هنر آیینی و عاشورایی را برای مخاطبان روایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عوامل این برنامه با حضور در فضای رویداد، ضمن انعکاس حالوهوای «خیمه هنر»، میزبان هنرمندان، پژوهشگران و فعالان عرصه هنرهای آیینی خواهند بود و در برنامه از دریچه گفتوگو، گزارش و روایت، به نقش هنر در انتقال پیام عاشورا و ماندگاری فرهنگ حسینی پرداخته میشود.
دومین رویداد «خیمه هنر» با اجرای آیینهای سنج و دمامزنی، موسیقی سوگ نواحی ایران، مجالس پردهخوانی، تعزیه، شعرخوانی، سرود و سوگخوانی هنرمندان موسیقی، جلوهای از ظرفیتهای هنر عاشورایی را پیش روی مخاطبان قرار میدهد و رادیو فرهنگ نیز با پوشش زنده این رویداد، شنوندگان را در جریان این رویداد فرهنگی و هنری قرار خواهد داد.
ویژهبرنامه «وطنم در پناه پرچم» با رویکرد تبیین نسبت هنر، فرهنگ و مکتب عاشورا، تلاش میکند ظرفیتهای هنر آیینی را در حفظ و انتقال پیام نهضت حسینی بازخوانی کند و از این منظر، به بازتاب جلوههای ماندگار فرهنگ عاشورا بپردازد.
این برنامه تولید گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ است که به تهیهکنندگی اسماعیل شامانیان، با اجرای حامد عباسی و گزارشگری سمیه نجفی هر روز ساعت ۱۹ بهصورت زنده از آنتن رادیو فرهنگ پخش میشود و در روزهای برگزاری دومین رویداد «خیمه هنر»، از محل مجموعه تئاتر شهر همراه مخاطبان رادیو فرهنگ روی موج افام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز خواهد بود.