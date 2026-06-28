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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت از آغاز برداشت هندوانه آجیلی (تخمهای) در سطح ۳۷۰ هکتار از مزارع این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،مهدی یوسفی با اشاره به اینکه کار برداشت محصول هندوانه آجیلی از اواسط خرداد ماه آغاز و تا اواسط تیرماه ادامه دارد، گفت: روستاهای میانده، دروا، دشت خاک و مزایجان بیشترین سهم تولید را دارند و پیش بینی میشود ۳۷۰ تن از این محصول برداشت شود.
یوسفی با اشاره به مزایای کشت هندوانه آجیلی بیان کرد: این محصول با توجه به قیمت مناسب و نیاز آبی نسبتاً کم، گزینهای اقتصادی برای کشاورزان منطقه است.
او ادامه داد:این کشت در کنترل علفهای هرز، بهبود بافت خاک و افزایش عملکرد محصولات بعدی بسیار کارآمد و مناسب است.
مدیر جهاد کشاورزی زریندشت در ادامه با اشاره به آمادگی مراکز خدمات جهاد کشاورزی برای ارائه مشاوره و حمایت فنی به بهرهبرداران، بیان کرد: زمینه برای برداشت به موقع و کاهش ضایعات محصول فراهم شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت با اشاره به دستی بودن برداشت محصول بیان کرد: در فصل برداشت، به طور میانگین روزانه ۳۰۰ تا ۳۵۰ نفر به صورت فصلی مشغول به کار شدند.
او ادامه داد: برداشت هندوانه آجیلی از سطح ۳۷۰ هکتار مزارع این شهرستان، گامی برای تنوعبخشی به الگوی کشت و افزایش درآمد کشاورزان منطقه محسوب میشود.