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نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و استاندار در پیامی مشترک فرا رسیدن هفته قوه قضائیه را تبریک گفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این پیام آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
هفتهی قوه قضائیه، یادآور مجاهدتهای ماندگار شهید والامقام آیتالله دکتر بهشتی و یاران پاکنهاد اوست؛ بزرگمردانی که با اندیشهای ژرف، ایمانی استوار و نگاهی عدالتمحور، راه خدمت صادقانه به مردم و پاسداری از حق و قانون را به آیندگان آموختند.
قوهی قضائیه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، پناهگاه مظلومان، پاسدار حقوق عامه، نگهبان کرامت انسانی و رکن استوار تحقق عدالت اجتماعی است و بیتردید، اقتدار این نهاد شریف در سایهی قانونمداری، سلامت اداری، صیانت از بیتالمال، مبارزه با فساد و رسیدگی عادلانه به مطالبات مردم، زمینهساز افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی خواهد بود که امید است با تلاش و همت مجموعه دستگاه قضایی استان، این سرمایه روز به روز افزون گردد.
اینجانبان ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام هفتم تیر، بهویژه شهید مظلوم آیتالله دکتر بهشتی، هفته قوه قضائیه را به رئیس کل محترم دادگستری استان، دادستان محترم مرکز استان، قضات فرهیخته، کارکنان پرتلاش، خانواده بزرگ دستگاه قضایی و مردم شریف و نجیب کرمانشاه تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، سلامتی و توفیق روزافزون همگان را در مسیر عدالتگستری، احقاق حق، خدمت بیمنت به مردم و تحقق منویات مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای (مدظله العالی) مسئلت مینماییم.
حبیبالله غفوری
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه
منوچهر حبیبی
استاندار کرمانشاه