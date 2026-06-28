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اعضای تیم ملی فوتسال بانوان ایران پس از کسب عنوان قهرمانی رقابتهای کافا به میهن بازگشتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کاروان تیم ملی فوتسال بانوان ایران پس از قهرمانی در مسابقات کافا، ظهر امروز از طریق فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) به کشور بازگشت.
در مراسم استقبال از ملیپوشان، فریده شجاعی، نایبرئیس بانوان فدراسیون فوتبال و نادره درودیان، دبیر دپارتمان بانوان با حضور در فرودگاه، از اعضای تیم ملی و کادر فنی استقبال کردند.
ملیپوشان کشورمان در این رقابتها با ارائه نمایشهای مقتدرانه و کسب نتایج درخشان، عنوان قهرمانی مسابقات کافا را از آن خود کردند تا افتخار دیگری را برای فوتسال بانوان ایران رقم بزنند.