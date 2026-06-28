نسا حسنیان مادر شهیدان ماشالله و غلامرضا معصومی پس از تحمل دوری از فرزندان شهیدش در سن ۸۷ سالگی به علت بیماری و کهولت سن به رحمت ایزدی پیوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ نسا حسنیان مادر شهیدان ماشالله و غلامرضا معصومی پس از تحمل دوری از فرزندان شهیدش در سن ۸۷ سالگی به علت بیماری و کهولت سن به رحمت ایزدی پیوست.

پیکر این اسوه صبر در رواق حضرت زهرا (س) حرم مطهر رضوی تشییع و پس از اقامه نماز جهت تدفین در قطعه صالحین به آرامستان بهشت رضا (ع) منتقل شد.

برادران ماشالله و غلامرضا معصومی به ترتیب یکم شهریور ۱۳۴۰ و پنجم خرداد ۱۳۴۵ در سرخس و مشهد متولد شدند و سرانجام ۱۹ فروردین ۱۳۶۰ و ۱۴ مرداد ۱۳۶۲ در میمک و شرهانی به شهادت رسیدند.

پیکر برادران شهید معصومی پس از تشییع در گلزار شهدای آرمستان بهشت رضا مشهد (ع) تدفین شدند.

گفتنی است، استان خراسان رضوی ۱۷ هزار و ۶۸۳ شهید، ۶۰ هزار و ۳۱۵ جانباز و سه هزار و ۴۰۱ آزاده تقدیم نظام و انقلاب کرده است.