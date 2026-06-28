پلیس فرانسه درپی تلاش گسترده گروهک تروریستی منافقین برای برهم زدن امنیت پاریس و انجام اقدامات تروریستی در ۳۰ خرداد امسال بهزاد نظیری، یکی از سرکردگان این گروهک تروریستی را بازداشت و دادگاهی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه خبری - تحلیلی فراق، این اقدام که با واکنش وحشت‌زده عناصر منافقین همراه شده، گامی جدی در مهار فعالیت‌های پنهان و آشکار این گروهک در قلب اروپاست.

بهزاد نظیری یکی از عوامل کلیدی گروهک منافقین روز چهارشنبه سوم تیرماه پس از بازجویی‌های فنی توسط پلیس فرانسه، پای میز محاکمه کشیده شد و دادستان پاریس تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۷ (مصادف با ۲۱ بهمن ۱۴۰۵) را برای رسیدگی به پرونده او تعیین کرد.

این عنصر تروریست که در ردیف ۴۱ دادگاه محاکمه منافقین در ایران قرار دارد، سال ۱۳۶۰ با پوشش مترجمی در دفتر خبرگزاری فرانسه در تهران، به جمع‌آوری اطلاعات و گمراه‌سازی نیروهای انقلاب مشغول بود اما پس از افشای هویت در سال ۱۳۶۱ به ۸ سال حبس محکوم شد.

اما وی در سال ۱۳۶۴ در ایام مرخصی، به خارج از کشور گریخت و به صفوف گروهک منحوس منافقین پیوست. از آن زمان، نام او در فهرست تحت تعقیب اینترپل با اعلان قرمز شماره A-۴۷۴/۶-۲۰۰۲ قرار گرفت.

بر اساس مدارک موجود نظیری با مسئولیت مرکز ۱۳ شاخه نظامی منافقین در عراق، طراح عملیات‌های خمپاره‌ای موسوم به «راهگشایی» بوده که طی آن ده‌ها نفر از مردم بیگناه ایران به شهادت رسیده و خسارات مالی هنگفتی به اموال عمومی و خصوصی وارد شده است.

او همچنین از عوامل فعال در عملیات تروریستی موسوم به فروغ جاویدان منافقین (مرداد ۱۳۶۷) و یکی از اعضای کمیسیون به‌اصطلاح روابط خارجی این گروهک تروریستی است که وظیفه سازماندهی تظاهرات ساختگی در غرب، حمله به سفارتخانه‌های ایران و جذب نیرو را بر عهده دارد.

مریم خرمشاهی هم همسر نظیری بوده که در همان عملیات تروریستی فروغ جاویدان به هلاکت رسیده است.

پلیس فرانسه که چندی پیش با ورود به مقر این گروهک در حومه پاریس، موفق به کشف مقادیری سلاح و بازداشت سه تن از اعضای آن شده بود، اکنون با تشکیل این پرونده، نشان داده که دیگر نمی‌خواهد کشور خود را به خانه امن برای تروریست‌ها تبدیل کند؛ اقدامی‌ که می‌تواند سرآغازی بر استرداد سرکردگان این گروهک تروریستی به ایران باشد.