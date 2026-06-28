عملیات قاطع موشکی و پهپادی در پاسخ به تجاوزهای آمریکا

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عملیات قاطع موشکی و پهپادی در پاسخ به تجاوز‌های آمریکا

به دنبال نقض آتش بس توسط رژیم عهد شکن آمریکا، نیروی دریایی سپاه پاسداران نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه را مورد اصابت قرار داد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۷- ۱۵:۳۳
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برچسب ها: پاسخ موشکی سپاه ، قدرت موشکی ایران ، نیروی دریایی سپاه
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