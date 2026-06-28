معاون بررسی‌های راهبردی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده با طرح پیشنهاد‌های جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری‌های اقتصادی زنان سازمان همکاری شانگهای تاکید کرد: کشور‌های عضو سازمان، می‌توانند با بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان، الگوی تازه‌ای از توسعه فراگیر، متوازن و پایدار را در سطح منطقه ارائه دهند.

تأکید بر نقش زنان در شکل‌دهی اقتصاد آینده منطقه شانگهای تأکید بر نقش زنان در شکل‌دهی اقتصاد آینده منطقه شانگهای تأکید بر نقش زنان در شکل‌دهی اقتصاد آینده منطقه شانگهای تأکید بر نقش زنان در شکل‌دهی اقتصاد آینده منطقه شانگهای

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، خانم نرجس ابوالقاسمی معاون بررسی‌های راهبردی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده در نشست «نقش زنان در توسعه اقتصادی» که در مجمع زنان سازمان همکاری شانگهای برگزار شد، گفت: تجربه‌های جهانی و مطالعات توسعه نشان می‌دهد، هرگاه زنان فرصت مشارکت مؤثر در اقتصاد را یافته‌اند، بهره‌وری اقتصادی افزایش یافته، نوآوری تقویت شده و تاب‌آوری اجتماعی جوامع ارتقا یافته است.

خانم ابوالقاسمی ادامه داد: کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای با برخورداری از جمعیت گسترده، اقتصاد‌های پویا و پیشینه‌های تمدنی عمیق، می‌توانند با بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان، الگوی تازه‌ای از توسعه فراگیر، متوازن و پایدار را در سطح منطقه ارائه دهند.

وی با اشاره به اصول ۲۰، ۲۱ و ۲۸ قانون اساسی کشورمان اظهار کرد: مشارکت اقتصادی زنان در ایران، در چارچوب اصول کرامت انسانی، عدالت جنسیتی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های انسانی کشور مورد توجه قرار گرفته و این نگاه در قوانین اساسی، سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه ملی به‌طور روشن انعکاس یافته است.

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه در قوانین کار کشور تبعیض در استخدام، دستمزد و شرایط کار بر اساس جنسیت ممنوع اعلام شده است، تصریح کرد: در سیاست‌های کلی حاکم بر برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، رفع موانع رشد و شکوفایی زنان و فراهم کردن زمینه‌های توسعه اقتصادی آنان به‌عنوان یکی از جهت‌گیری‌های مهم مورد توجه قرار گرفته است.

خانم ابوالقاسمی با اشاره به ترویج کارآفرینی زنان و دختران جوان از طریق آموزش، دسترسی به منابع مالی و تحول دیجیتال در ایران اظهارکرد: برنامه‌های متعددی برای توسعه مهارت‌های حرفه‌ای و کارآفرینانه زنان اجرا شده است و تلاش شده تا از طریق آموزش‌های مهارتی، توسعه مهارت‌های دیجیتال و تسهیل دسترسی به منابع مالی، زمینه شکل‌گیری و رشد کسب‌وکار‌های زنان فراهم شود.

وی رشد فعالیت زنان در شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکار‌های نوآورانه را نشان‌دهنده ظرفیت بالای آنان در اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش‌بنیان دانست.

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به ایجاد شرایط برای پایداری اجتماعی و زیست‌محیطی کسب‌وکار‌های زنان اضافه کرد: بسیاری از کسب‌وکار‌های زنان، به‌ویژه در حوزه‌های محلی، اجتماعی و خانوادگی، علاوه بر ایجاد اشتغال و درآمد، به تقویت سرمایه اجتماعی، کاهش فقر و حفظ منابع محیط‌زیستی نیز کمک می‌کنند.

خانم ابوالقاسمی گفت: در ایران نیز حمایت از کسب‌وکار‌های خرد و خانگی، توسعه شبکه‌های محلی تولید و بازار، و استفاده از فناوری‌های نوین برای دسترسی به بازار‌های گسترده‌تر در دستورکار قرار دارد.

وی اظهار کرد: بیش از ۷۰ درصد از مجوز‌های مشاغل خانگی به زنان تعلق دارد و امسال بیش از ۸۰ درصد از تسهیلات حمایتی از مشاغل خرد و متوسط به زنان اختصاص داده شده است.

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده، به مجموعه‌ای از حمایت‌های قانونی برای مادران شاغل به دلیل اهمیت نهاد خانواده و نقش مهمی که زنان در آن ایفا می‌کنند، اشاره کرد و گفت: این اقدامات به منظور ایجاد تعادل میان مسئولیت‌های خانوادگی و فعالیت‌های اقتصادی زنان در نظر گرفته شده است.

خانم ابوالقاسمی، تقویت پیوند‌های اجتماعی و اقتصادی میان کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای برای توسعه کارآفرینی زنان را مورد تاکید قرار داد و افزود: منطقه ما با برخورداری از بازار گسترده، منابع انسانی توانمند و ظرفیت‌های اقتصادی متنوع، می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی زنان فراهم کند.

وی با طرح پیشنهادات ایران در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی زنان سازمان همکاری شانگهای گفت: ایجاد شبکه همکاری و کارآفرینی زنان کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای برای تبادل تجربه‌ها و معرفی الگو‌های موفق، راه‌اندازی پلتفرم دیجیتال مشترک برای معرفی محصولات و خدمات زنان کارآفرین و تسهیل دسترسی آنان به بازار‌های منطقه‌ای و توسعه برنامه‌های آموزشی مشترک در حوزه مهارت‌های دیجیتال، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان برای زنان کارآفرین در کشور‌های عضو در دستورکار این سازمان قرار گیرد.