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معاون بررسیهای راهبردی معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده با طرح پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاریهای اقتصادی زنان سازمان همکاری شانگهای تاکید کرد: کشورهای عضو سازمان، میتوانند با بهرهگیری از توانمندیهای زنان، الگوی تازهای از توسعه فراگیر، متوازن و پایدار را در سطح منطقه ارائه دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، خانم نرجس ابوالقاسمی معاون بررسیهای راهبردی معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده در نشست «نقش زنان در توسعه اقتصادی» که در مجمع زنان سازمان همکاری شانگهای برگزار شد، گفت: تجربههای جهانی و مطالعات توسعه نشان میدهد، هرگاه زنان فرصت مشارکت مؤثر در اقتصاد را یافتهاند، بهرهوری اقتصادی افزایش یافته، نوآوری تقویت شده و تابآوری اجتماعی جوامع ارتقا یافته است.
خانم ابوالقاسمی ادامه داد: کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با برخورداری از جمعیت گسترده، اقتصادهای پویا و پیشینههای تمدنی عمیق، میتوانند با بهرهگیری از توانمندیهای زنان، الگوی تازهای از توسعه فراگیر، متوازن و پایدار را در سطح منطقه ارائه دهند.
وی با اشاره به اصول ۲۰، ۲۱ و ۲۸ قانون اساسی کشورمان اظهار کرد: مشارکت اقتصادی زنان در ایران، در چارچوب اصول کرامت انسانی، عدالت جنسیتی و بهرهگیری از همه ظرفیتهای انسانی کشور مورد توجه قرار گرفته و این نگاه در قوانین اساسی، سیاستهای کلان و برنامههای توسعه ملی بهطور روشن انعکاس یافته است.
معاون بررسیهای راهبردی معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه در قوانین کار کشور تبعیض در استخدام، دستمزد و شرایط کار بر اساس جنسیت ممنوع اعلام شده است، تصریح کرد: در سیاستهای کلی حاکم بر برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، رفع موانع رشد و شکوفایی زنان و فراهم کردن زمینههای توسعه اقتصادی آنان بهعنوان یکی از جهتگیریهای مهم مورد توجه قرار گرفته است.
خانم ابوالقاسمی با اشاره به ترویج کارآفرینی زنان و دختران جوان از طریق آموزش، دسترسی به منابع مالی و تحول دیجیتال در ایران اظهارکرد: برنامههای متعددی برای توسعه مهارتهای حرفهای و کارآفرینانه زنان اجرا شده است و تلاش شده تا از طریق آموزشهای مهارتی، توسعه مهارتهای دیجیتال و تسهیل دسترسی به منابع مالی، زمینه شکلگیری و رشد کسبوکارهای زنان فراهم شود.
وی رشد فعالیت زنان در شرکتهای دانشبنیان، استارتآپها و کسبوکارهای نوآورانه را نشاندهنده ظرفیت بالای آنان در اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانشبنیان دانست.
معاون بررسیهای راهبردی معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به ایجاد شرایط برای پایداری اجتماعی و زیستمحیطی کسبوکارهای زنان اضافه کرد: بسیاری از کسبوکارهای زنان، بهویژه در حوزههای محلی، اجتماعی و خانوادگی، علاوه بر ایجاد اشتغال و درآمد، به تقویت سرمایه اجتماعی، کاهش فقر و حفظ منابع محیطزیستی نیز کمک میکنند.
خانم ابوالقاسمی گفت: در ایران نیز حمایت از کسبوکارهای خرد و خانگی، توسعه شبکههای محلی تولید و بازار، و استفاده از فناوریهای نوین برای دسترسی به بازارهای گستردهتر در دستورکار قرار دارد.
وی اظهار کرد: بیش از ۷۰ درصد از مجوزهای مشاغل خانگی به زنان تعلق دارد و امسال بیش از ۸۰ درصد از تسهیلات حمایتی از مشاغل خرد و متوسط به زنان اختصاص داده شده است.
معاون بررسیهای راهبردی معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده، به مجموعهای از حمایتهای قانونی برای مادران شاغل به دلیل اهمیت نهاد خانواده و نقش مهمی که زنان در آن ایفا میکنند، اشاره کرد و گفت: این اقدامات به منظور ایجاد تعادل میان مسئولیتهای خانوادگی و فعالیتهای اقتصادی زنان در نظر گرفته شده است.
خانم ابوالقاسمی، تقویت پیوندهای اجتماعی و اقتصادی میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای توسعه کارآفرینی زنان را مورد تاکید قرار داد و افزود: منطقه ما با برخورداری از بازار گسترده، منابع انسانی توانمند و ظرفیتهای اقتصادی متنوع، میتواند بستر مناسبی برای توسعه همکاریهای اقتصادی زنان فراهم کند.
وی با طرح پیشنهادات ایران در راستای توسعه همکاریهای اقتصادی زنان سازمان همکاری شانگهای گفت: ایجاد شبکه همکاری و کارآفرینی زنان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای تبادل تجربهها و معرفی الگوهای موفق، راهاندازی پلتفرم دیجیتال مشترک برای معرفی محصولات و خدمات زنان کارآفرین و تسهیل دسترسی آنان به بازارهای منطقهای و توسعه برنامههای آموزشی مشترک در حوزه مهارتهای دیجیتال، نوآوری و اقتصاد دانشبنیان برای زنان کارآفرین در کشورهای عضو در دستورکار این سازمان قرار گیرد.