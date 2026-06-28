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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید، از کشت بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار گوجهفرنگی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،ارسلان صالحی افزود: پیش بینی میشود که امسال بیش از ۱۸۵ هزار تن گوجه تولیدی روانه بازارهای داخل و خارج استان و کشور شود.
او بیان کرد: تمامی این ۲۵۰۰ هکتار با بهرهگیری از سیستمهای آبیاری مدرن و به صورت «نشایی» مدیریت میشود تا از منابع آب به شکل بهینه استفاده شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید گفت: تنوع ارقام مورد استفاده گوجه فرنگی در اقلید شامل بدرو، متین، براویو، باسیمو و ارقام مختلف دیگر است.
صالحی ادامه داد: این ارقام از نظر قابلیت انبارداری و استانداردهای صادراتی بسیار مطلوب هستند.
مدیر جهاد کشاورزی اقلید در ادامه با تاکید بر ابعاد اجتماعی و زیست محیطی این کشت بیان کرد: این حجم از کشت، منجر به ایجاد گسترده اشتغال فصلی در شهرستان اقلید میشود.
صالحی در خصوص کشت زیر پلاستیک، بیان کرد: اگرچه این روش منجر به مدیریت منابع آب میشود، اما کشاورزان موظف هستند پس از اتمام برداشت، بقایای پلاستیکی را از مزارع جمعآوری کنند تا از تخریب خاک و محیط زیست جلوگیری شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید، به پتانسیلهای این شهرستان در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: تقویت زنجیره تأمین از مزرعه تا کارخانه و توسعه صنایع تبدیلی، از اولویتهای اصلی جهاد کشاورزی برای افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی منطقه است.