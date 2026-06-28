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با رأی اکثریت مجمع عمومی، دکتر مجید اسدی استاد تمام رادیولوژی و پزشکی هستهای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و رئیس مرکز تحقیقات پزشکی هستهای خلیج فارس عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: این نشست در محل کتابخانه فرهنگستان و با حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهور، دکتر مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی و سایر اعضای مجمع برگزار شد.
دکتر شکر اله فرخی اظهار داشت: در این نشست و پس از رأیگیری، در مجموع هشت نفر به عنوان عضو پیوسته و هفت نفر به عنوان عضو وابسته فرهنگستان معرفی شدند.
دکتر فرخی اظهار داشت: دیگر اعضای پیوسته منتخب این دوره دکتر احمد خالقنژاد طبری، دکتر طاهره چنگیز، دکتر شهریار نفیسی، دکتر فیروزه رئیسی، دکتر علی اکبری ساری، دکتر علی دباغ و دکتر محمد رئیسزاده هستند.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان کرد: حضور دکتر اسدی و دکتر نبی پور در میان این جمع، نشانهای از جایگاه رو به رشد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در عرصههای پژوهشی و علمی کشور است؛ جایگاهی که با تکیه بر سرمایه انسانی متخصص و رویکردهای نوآورانه، مسیر اثرگذاری بیشتر در نظام سلامت ایران را دنبال میکند.