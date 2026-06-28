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معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: نهاده های دامی با حداقل قیمت در بازارگاه عرضه می شود و واحدهای تولیدی میتوانند سهمیه ماههای آینده را نیز از هم اکنون خریداری کنند.
محمدرضا طلایی در گفتوگو با خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما، با تاکید بر اینکه در حوزه تولید، هیچ مشکلی بابت نهادههای دامی وجود ندارد، اظهار داشت: اکنون دغدغه تولیدکنندگان فقط تولید است و نگران تامین نهاده نیستند.
معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی از فراوانی عرضه انواع نهادههای دامی در سامانههای مربوطه خبر داد و گفت: امروز نهادههایی مانند ذرت و کنجاله با حداقل قیمت عرضه میشود و حتی عرضه این محصولات (با قیمتهای رایج) برای تجار ضرر دارد، اما به دلیل فضای رقابتی و فراوانی اقلام، عرضه انجام میشود.
طلایی تصریح کرد: در سامانه بازارگاه سهمیه واحدهای تولیدی تا پایان تیر و در مواردی تا مردادماه بارگذاری شده و واحدهای تولیدی میتوانند نهاده مورد نیاز خود تا مرداد را هم امروز خریداری کنند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: این شرایط باعث ایجاد آرامش در فضای تولید میشود تا تولیدکننده بتواند به موضوعاتی مانند افزایش ضریب تبدیل یا بالا بردن بهره وری بپردازد.